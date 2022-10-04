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Денисов: Я не присылал Ахметову заранее вопросы для интервью
Журналист говорит, что все было чисто и прозрачно
shakhtar.com
Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, как проходили интервью с президентом "
– Говорил Ахметову хоть раз: "Вы каждый год даете интервью только мне. Я выгляжу как ваш рупор, а вы – как человек, который боится прийти к независимым журналистам"?
– На самом деле стояла очередь из тех, кто хотел взять у него интервью. В ней были даже представители благотворительного фонда Ахметова, чтобы подвести какие-то итоги. Даже люди из самого "Шахтера" стояли в очереди.
Это его такое решение, мне от этого было очень хорошо. Как руководитель канала и руководитель итоговой программы, что мне делать? Конечно, получить интервью с Ринатом Ахметовым. Это супер. Класс. Я ожидал этих интервью, потому что понимал, что у меня будет суперрейтинг.
Да, я иногда хотел изменить эти интервью с точки зрения формата. Условно говоря, чтобы это не был кабинет. Но он не менял свой статус и то, как он хочет давать интервью.
А с точки зрения картинки было классно. Последний раз, в ноябре, мы прямо в УЕФА сели, поставили стулья и поехали. 15 минут было интервью.
И еще он не любил, чтобы, не дай бог, я присылал ему вопросы на согласование.
– Ты не присылал?
– Не присылал. Для него это соревнование: ты задавай, а я хочу быть в тонусе.
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