  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Я не присылал Ахметову заранее вопросы для интервью
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Я не присылал Ахметову заранее вопросы для интервью

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Журналист говорит, что все было чисто и прозрачно

Денисов: Я не присылал Ахметову заранее вопросы для интервью

shakhtar.com

Новина українською

Экс-директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, как проходили интервью с президентом "Шахтера" Ринатом Ахметовым.

– Говорил Ахметову хоть раз: "Вы каждый год даете интервью только мне. Я выгляжу как ваш рупор, а вы – как человек, который боится прийти к независимым журналистам"?

– На самом деле стояла очередь из тех, кто хотел взять у него интервью. В ней были даже представители благотворительного фонда Ахметова, чтобы подвести какие-то итоги. Даже люди из самого "Шахтера" стояли в очереди.

Это его такое решение, мне от этого было очень хорошо. Как руководитель канала и руководитель итоговой программы, что мне делать? Конечно, получить интервью с Ринатом Ахметовым. Это супер. Класс. Я ожидал этих интервью, потому что понимал, что у меня будет суперрейтинг.

Да, я иногда хотел изменить эти интервью с точки зрения формата. Условно говоря, чтобы это не был кабинет. Но он не менял свой статус и то, как он хочет давать интервью.

А с точки зрения картинки было классно. Последний раз, в ноябре, мы прямо в УЕФА сели, поставили стулья и поехали. 15 минут было интервью.

И еще он не любил, чтобы, не дай бог, я присылал ему вопросы на согласование.

– Ты не присылал?

– Не присылал. Для него это соревнование: ты задавай, а я хочу быть в тонусе.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ринат Ахметов Александр Денисов Шахтер (Донецк) Телеканал Футбол 1/2/3
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде