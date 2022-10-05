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"Готов был его разорвать". Денисов – про увольнение Леоненко с каналов Футбол
Состоялся очень эмоциональный разговор
Фото: ТК Футбол
Бывший директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, почему уволил эксперта Виктора Леоненко.
"Началась война, а Леоненко смотрит российские каналы. Всегда говорил, что смотрит на ситуацию с двух сторон. Я ему говорю: "Витя, ты глупости говоришь". Он согласился, потому что искренний человек.
Мы писали интервью с ним, все нормально. После комментария SportArena его все мочили, я сам готов был его разорвать.
Прошло время, Леоненко мне звонит по телефону с просьбой дать телефон Козловского, говорит, что порвет его. Здесь у меня сорвало крышу.
Дальше у нас был очень эмоциональный разговор. После чего я положил трубку и принял решение о прекращении сотрудничества с ним", — сказал Денисов в интервью ТаТоТаке.
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