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"Готов был его разорвать". Денисов – про увольнение Леоненко с каналов Футбол

Премьер-лига
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Состоялся очень эмоциональный разговор

"Готов был его разорвать". Денисов – про увольнение Леоненко с каналов Футбол

Фото: ТК Футбол

Новина українською

Бывший директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, почему уволил эксперта Виктора Леоненко.

"Началась война, а Леоненко смотрит российские каналы. Всегда говорил, что смотрит на ситуацию с двух сторон. Я ему говорю: "Витя, ты глупости говоришь". Он согласился, потому что искренний человек.

Мы писали интервью с ним, все нормально. После комментария SportArena его все мочили, я сам готов был его разорвать.

Прошло время, Леоненко мне звонит по телефону с просьбой дать телефон Козловского, говорит, что порвет его. Здесь у меня сорвало крышу.

Дальше у нас был очень эмоциональный разговор. После чего я положил трубку и принял решение о прекращении сотрудничества с ним", — сказал Денисов в интервью ТаТоТаке.

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В статье: Виктор Леоненко Александр Денисов
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Источник:
ТаТоТаке

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