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Нападающий Кривбасса провел юбилейный матч в УПЛ

Премьер-лига
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Алексей Хобленко достиг отметки в 100 матчей

Нападающий Кривбасса провел юбилейный матч в УПЛ

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко провел 100-й матч в чемпионате Украины, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

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Юбилейной для него стала игра 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2). В этом поединке он также отличился забитым голом. В текущем сезоне он провел 5 матчей за "красно-белых".

28-летний Хобленко больше сыграл в УПЛ за одесский "Черноморец" - 54 матча, 11 голов. Также в карьере игрока были "Днепр-1" (30/9) и ужгородская "Говерла" (12).

Напомним, "Кривбасс" с 2 очками идет последним в турнирной таблице УПЛ. В следующем матче команда Вернидуба встретится с "Минаем". Игра состоится 9 октября в 15:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) Алексей Хобленко
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Источник:
fckryvbas.com

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