Нападающий Кривбасса провел юбилейный матч в УПЛ

Нападающий "Кривбасса" Алексей Хобленко провел 100-й матч в чемпионате Украины, сообщает пресс-служба криворожского клуба.

Юбилейной для него стала игра 5-го тура УПЛ против луганской "Зари" (2:2). В этом поединке он также отличился забитым голом. В текущем сезоне он провел 5 матчей за "красно-белых".

28-летний Хобленко больше сыграл в УПЛ за одесский "Черноморец" - 54 матча, 11 голов. Также в карьере игрока были "Днепр-1" (30/9) и ужгородская "Говерла" (12).

Напомним, "Кривбасс" с 2 очками идет последним в турнирной таблице УПЛ. В следующем матче команда Вернидуба встретится с "Минаем". Игра состоится 9 октября в 15:00.