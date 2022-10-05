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Срна: Есть команды, которые получили выгоду благодаря нашим трудностям
В Шахтере явно недовольны решением ФИФА
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Директор по футболу "
"У нас было 14 легионеров, рыночная стоимость которых составляла от 150 до 200 миллионов евро. Однако им разрешили уйти в аренду без приостановки действия контрактов.
У Соломона и Тете было еще полтора года по контракту, но они ушли в "Фулхэм" и "Лион", и когда они вернутся, у них останется только полгода по договору. Это неприемлемо.
Все уверяли, что они собираются нам помочь, что они не возьмут наших игроков бесплатно. Но есть команды, которые получили выгоду благодаря нашим трудностям", - сказал Срна.
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