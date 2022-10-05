Срна: Мудрик - лучший игрок в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна высказался о перспективах вингера Михаила Мудрика в составе "горняков".

"Возможно, потеряв легионеров, мы потеряли часть нашей идентичности, но Мудрик лучше всех бразильцев, которые у нас были. Это не демагогия, я в футболе всю свою жизнь. Он является лучшим игроком в Европе на своей позиции после Мбаппе, Неймара и Винисиуса.

Он невероятный. У него есть все, и он показывает это в каждой игре. Он играет левой ногой, играет правой, отлично ведет себя в ситуациях один на один. Молодец. И ему всего 21 год. Его не волнуют предложения от других клубов, он просто хочет получать удовольствие от игры в футбол.

Все самые яркие моменты матча Реал - Шахтер доступны в режиме Live в нашем Telegram

Будь у него бразильский паспорт, он стоил бы 100 миллионов. Если он кому-то нравится, вам придется заплатить много денег. Мы уже показали, что знаем рынок и умеем продавать игроков. Есть примеры Чигринского, Мхитаряна, Алекса Тейшейры, Фреда, Фернандиньо, Дугласа Косты.

Матч Мудрика против "Реала", после которого ему аплодировал "Сантьяго Бернабеу", был первым для него в стартовом составе Лиги чемпионов. За это время он сильно вырос.

Это будет особый матч, потому что в нем сыграют два молодых игрока из такого маленького украинского города как Красноград. Они с Луниным оттуда. Наш народ может этим гордиться", - сказал Срна.