Обоюдное согласие сторон. Кадири досрочно покинул Динамо - источник

"Динамо" прекратило сотрудничество с 26-летним полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Таким образом, ганец стал свободным агентом.

Напомним, Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в венгерском "Гонведе". Также Кадири отправлялся в аренды в "Черноморец" и "Арсенал" Тулу.