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Обоюдное согласие сторон. Кадири досрочно покинул Динамо - источник
Ганец стал свободным агентом
"Динамо" прекратило сотрудничество с 26-летним полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".
Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Таким образом, ганец стал свободным агентом.
Напомним, Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в венгерском "Гонведе". Также Кадири отправлялся в аренды в "Черноморец" и "Арсенал" Тулу.
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