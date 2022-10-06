  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Обоюдное согласие сторон. Кадири досрочно покинул Динамо - источник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Обоюдное согласие сторон. Кадири досрочно покинул Динамо - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Ганец стал свободным агентом

Обоюдное согласие сторон. Кадири досрочно покинул Динамо - источник

Новина українською

"Динамо" прекратило сотрудничество с 26-летним полузащитником Мохаммедом Кадири. Об этом сообщает Telegram-канал "Динамо Киев Inside".

Соглашение действовало до лета 2023 года и было расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Таким образом, ганец стал свободным агентом.

Напомним, Кадири перешел в "Динамо" летом 2019 года, подписав четырехлетний контракт. С тех пор он провел в составе киевской команды лишь 16 матчей, результативными действиями не отметился. Вторую половину прошлого сезона он играл в аренде в венгерском "Гонведе". Также Кадири отправлялся в аренды в "Черноморец" и "Арсенал" Тулу.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Мохаммед Кадири
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде