Днепр-1 намерен продлить контракт с капитаном команды

"Днепр-1" ведет переговоры о продлении контракта с Александром Сватком, сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

По информации источника, стороны близки к взаимопониманию, что позволит капитану команды остаться в ее рядах и после 31 декабря, когда у него истекает срок нынешнего контракта.

Также отмечается, что другое решение капитана "Днепра-1" выглядело бы странно, учитывая тот факт, что клуб максимально поддерживал защитника в тяжелый момент восстановления после травм.

Ранее была информация, что в его подписании клубы Венгрии, Польши и МЛС.

В нынешнем сезоне капитан команды провел 7 матчей и отметился одним забитым мячом.