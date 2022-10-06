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Днепр-1 намерен продлить контракт с капитаном команды

Премьер-лига
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Были слухи, что игрок может покинуть днепровский клуб

Днепр-1 намерен продлить контракт с капитаном команды

Фото: scdnipro1.com.ua

Новина українською

"Днепр-1" ведет переговоры о продлении контракта с Александром Сватком, сообщает ресурс FCDNIPRO.COM.

По информации источника, стороны близки к взаимопониманию, что позволит капитану команды остаться в ее рядах и после 31 декабря, когда у него истекает срок нынешнего контракта.

Также отмечается, что другое решение капитана "Днепра-1" выглядело бы странно, учитывая тот факт, что клуб максимально поддерживал защитника в тяжелый момент восстановления после травм.

Ранее была информация, что в его подписании клубы Венгрии, Польши и МЛС.

В нынешнем сезоне капитан команды провел 7 матчей и отметился одним забитым мячом.

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В статье: Александр Сваток СК Днепр-1
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Источник:
fcdnipro.com

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