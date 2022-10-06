Директор Динамо по развитию: Менеджмент клуба не то чтобы слабый. Он особенный и классический

Директор " Динамо " по развитию Максим Радуцкий оценил менеджмент киевского клуба.

– Он не то чтобы слабый. Он особенный и классический. Потому я пришел в клуб. Старый менеджмент все слышит, и они все поддерживают. Я всегда строил публичный бизнес за свои деньги, поэтому, когда тебе дают в руки такой инструмент – это просто кайф. Ты можешь это делать в три раза больше и вдвое дешевле.

– Как вам работать с Игорем Суркисом?

– Все просто – ему озвучиваются три идеи и все три "минус". Затем ты ему озвучиваешь три инструмента, которые будут в конце, и мы выбираем самый оптимальный вариант. Поверьте, Игорь Михайлович – очень умный человек. И сейчас я уже понимаю, что когда ему сначала что-нибудь говоришь, то он уже знает, что будет в конце. Мне действительно легко с ним работать и любить свой любимый клуб.

– Вовлечен ли в околофутбольную часть матчей Мирча Луческу?

– Как правило, за несколько дней до нашего события мы встречаемся. Он спрашивает: "Ну, что будет?" Я ему рассказываю. Он говорит: "Хорошо".

Мне удалось лично знать Валерия Васильевича Лобановского, я с детства за "Динамо". И моя семья много взаимодействовала с футбольным клубом. Мирча Луческу – реально глыба. Когда слушаешь его, то даже мысли нет поспорить или что-нибудь исправить, потому что он всегда правильно говорит и, самое главное, он это делает.

Я бы хотел, чтобы лет через 30 обо мне говорили так, как о Мистере. Это человек, которому мне хотелось бы подражать.