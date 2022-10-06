Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Директор Динамо по развитию: Менеджмент клуба не то чтобы слабый. Он особенный и классический
Есть и такая версия
Директор "
– Он не то чтобы слабый. Он особенный и классический. Потому я пришел в клуб. Старый менеджмент все слышит, и они все поддерживают. Я всегда строил публичный бизнес за свои деньги, поэтому, когда тебе дают в руки такой инструмент – это просто кайф. Ты можешь это делать в три раза больше и вдвое дешевле.
– Как вам работать с Игорем Суркисом?
– Все просто – ему озвучиваются три идеи и все три "минус". Затем ты ему озвучиваешь три инструмента, которые будут в конце, и мы выбираем самый оптимальный вариант. Поверьте, Игорь Михайлович – очень умный человек. И сейчас я уже понимаю, что когда ему сначала что-нибудь говоришь, то он уже знает, что будет в конце. Мне действительно легко с ним работать и любить свой любимый клуб.
– Вовлечен ли в околофутбольную часть матчей Мирча Луческу?
– Как правило, за несколько дней до нашего события мы встречаемся. Он спрашивает: "Ну, что будет?" Я ему рассказываю. Он говорит: "Хорошо".
Мне удалось лично знать Валерия Васильевича Лобановского, я с детства за "Динамо". И моя семья много взаимодействовала с футбольным клубом. Мирча Луческу – реально глыба. Когда слушаешь его, то даже мысли нет поспорить или что-нибудь исправить, потому что он всегда правильно говорит и, самое главное, он это делает.
Я бы хотел, чтобы лет через 30 обо мне говорили так, как о Мистере. Это человек, которому мне хотелось бы подражать.
Популярное сейчас
- Соперник Шахтера в ЛЧ потерял основного кипера на длительный срок
- Когда денег больше, чем у катарских шейхов: рассказываем, кто руководит Ренном и при чем здесь Сальма Хайек
- Ренн - Динамо. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 06.10.2022
- Цыганык: Чем Шахтер лучше Динамо и Днепра-1? Потому что договорился со Львовом, а те пошли у них на поводу?
- Денисов: Когда на Футболы пришла Влада Зинченко, слюнки потекли у президентов клубов, руководителей федераций и футболистов
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО