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Колос - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Колос" - "Ингулец", украинская Премьер-лига, 7 октября 2022

Колос - Ингулец: где и когда смотреть матч УПЛ

фото - УПЛ

UA-Футбол
Новина українською

В первый день шестого тура УПЛ между собой сыграют два неудачника. Ковалевский "Колос" до недавнего времени шел во главе таблицы УПЛ, однако неделю назад по делу проиграл "Металлисту 1925", упустив лидерство. И это на своем поле. И это играя в большинстве. Ярославу Вышняку и его команде стоит подумать над своим поведением.

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У "Ингульца" дела идут еще сложнее. Коллектив Лавриненко неплохо смотрелся против "Ворсклы", однако все равно минимально уступил дома. Перед этим была аналогичная ситуация в поединке против "Миная", а всего в пяти играх "казаки" набрали лишь два бала. Увы, но это график аутсайдера, а потому команде нужно срочно исправляться.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в пятницу, седьмого октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 17:00.

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Трансляція матчу Колос - Інгулець
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Колос" - "Ингулец" на UA-Футбол>>

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В статье: Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка)
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