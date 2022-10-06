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Армия россии стерла с лица земли село под Изюмом - ФОТО
Прокуроры фиксируют факты преступлений
t.me/prokuratura_kharkiv
Российские военные почти полностью уничтожили село Каменка, расположенное в 7 километрах от Изюма. Прокуроры фиксируют факты преступлений и документируют повреждения.
Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.
Село в оккупации находилось до начала сентября. Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны совместно со следователями СБУ провели комплексный осмотр села.
Армия РФ стерла с лица земли село под Изюмом. Прокуроры фиксируют факты преступленийНи одного уцелевшего дома нет, инфраструктура уничтожена. Правоохранители документируют преступления российской армии для передачи доказательств преступных действий российских военных в Международный уголовный суд.
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