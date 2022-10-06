  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Армия россии стерла с лица земли село под Изюмом - ФОТО
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Армия россии стерла с лица земли село под Изюмом - ФОТО

Премьер-лига
(1 голосов)

Прокуроры фиксируют факты преступлений

Армия россии стерла с лица земли село под Изюмом - ФОТО

t.me/prokuratura_kharkiv

Новина українською

Российские военные почти полностью уничтожили село Каменка, расположенное в 7 километрах от Изюма. Прокуроры фиксируют факты преступлений и документируют повреждения.

Об этом сообщает Telegram-канал Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также"Бросай оружие. Ложимся на землю": Экипаж русской БМП вместе с машиной сдался в плен - ВИДЕО

Село в оккупации находилось до начала сентября. Прокуроры Изюмской окружной прокуратуры Харьковской области в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны совместно со следователями СБУ провели комплексный осмотр села.

Армия РФ стерла с лица земли село под Изюмом. Прокуроры фиксируют факты преступленийНи одного уцелевшего дома нет, инфраструктура уничтожена. Правоохранители документируют преступления российской армии для передачи доказательств преступных действий российских военных в Международный уголовный суд.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: война с россией
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде