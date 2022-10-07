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Кривбасс запустил продажу благотворительных билетов на матч с Минаем
Средства направят в фонд "Трибуна Героев"
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" проведет домашний матч 6-го тура УПЛ против "Миная" на НСК "Олимпийский".
"Эту игру наш клуб посвящает всем без вести пропавшим украинским воинам. Тем, кого до сих пор ждут дома, тем, о ком нет новостей, но есть вера и надежда, что они обязательно найдутся и вернутся живыми", - говорится в заявлении криворожского клуба.
Также криворожский клуб продолжает инициативу по поддержке фонда "Трибуна Героев". На игру с "Минаем" открыта продажа благотворительных билетов – все средства будут переданы этой организации, цель которой поддерживать семьи погибших на войне ультрас украинских клубов.
Купить билеты можно здесь.
Напомним, что матч "Кривбасс" - "Минай" состоится 9 октября и начнется в 15:00.
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