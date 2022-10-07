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Кривбасс запустил продажу благотворительных билетов на матч с Минаем

Премьер-лига
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Средства направят в фонд "Трибуна Героев"

Кривбасс запустил продажу благотворительных билетов на матч с Минаем

Фото: ФК Кривбас

Новина українською

"Кривбасс" проведет домашний матч 6-го тура УПЛ против "Миная" на НСК "Олимпийский".

"Эту игру наш клуб посвящает всем без вести пропавшим украинским воинам. Тем, кого до сих пор ждут дома, тем, о ком нет новостей, но есть вера и надежда, что они обязательно найдутся и вернутся живыми", - говорится в заявлении криворожского клуба.

Также криворожский клуб продолжает инициативу по поддержке фонда "Трибуна Героев". На игру с "Минаем" открыта продажа благотворительных билетов – все средства будут переданы этой организации, цель которой поддерживать семьи погибших на войне ультрас украинских клубов.

Купить билеты можно здесь.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Минай" состоится 9 октября и начнется в 15:00.

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Источник:
fckryvbas.com

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