Кривбасс запустил продажу благотворительных билетов на матч с Минаем

"Кривбасс" проведет домашний матч 6-го тура УПЛ против "Миная" на НСК "Олимпийский".

"Эту игру наш клуб посвящает всем без вести пропавшим украинским воинам. Тем, кого до сих пор ждут дома, тем, о ком нет новостей, но есть вера и надежда, что они обязательно найдутся и вернутся живыми", - говорится в заявлении криворожского клуба.

Также криворожский клуб продолжает инициативу по поддержке фонда "Трибуна Героев". На игру с "Минаем" открыта продажа благотворительных билетов – все средства будут переданы этой организации, цель которой поддерживать семьи погибших на войне ультрас украинских клубов.

Купить билеты можно здесь.

Напомним, что матч "Кривбасс" - "Минай" состоится 9 октября и начнется в 15:00.