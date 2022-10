Нападающий Шахтера попал в команду недели FIFA 23

В среду, 5 октября компания EA Sports опубликовала команду недели для игрового симулятора FIFA 23.

В список из 23-х игроков попал нападающий "Шахтера" Даниил Сикан, который получил рейтинг 75. При этом в обычной карточке футболиста его рейтинг — 65.

Напомним, 21-летний украинец оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста" (6:1). Также Сикан был признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Украины. Кроме того, нападающий сумел забить три гола в одной игре в стыковом матче отбора на Евро-2023 (U-21) в ворота одногодок из Словакии (3:0).

