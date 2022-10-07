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Нападающий Шахтера попал в команду недели FIFA 23
Разработчики видеоигры отметили два хет-трика украинца
Фото: ФК Шахтар Донецьк
В среду, 5 октября компания EA Sports опубликовала команду недели для игрового симулятора FIFA 23.
В список из 23-х игроков попал нападающий "Шахтера" Даниил Сикан, который получил рейтинг 75. При этом в обычной карточке футболиста его рейтинг — 65.
Напомним, 21-летний украинец оформил хет-трик в ворота харьковского "Металлиста" (6:1). Также Сикан был признан лучшим игроком 5-го тура чемпионата Украины. Кроме того, нападающий сумел забить три гола в одной игре в стыковом матче отбора на Евро-2023 (U-21) в ворота одногодок из Словакии (3:0).
Coming soon to your Ultimate Team... ✍️ #TOTW 3️⃣ is available now in #FUT.— EA SPORTS FIFA (@EASPORTSFIFA) October 5, 2022
Ones to Watch players also in the TOTW's in-forms will be available from Friday, 7 October.#FIFA23 pic.twitter.com/HqqDeCVGP1
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