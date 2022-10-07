Уже знаком с Вернидубом. Кривбасс подписал боснийского хавбека

"Кривбасс" продолжает работу над усилением состава. Состав криворожского клуба пополнил боснийский полузащитник Рифет Капич. сообщает пресс-служба красно-белых.

Контракт с 27-летним футболистом был подписан на один год. В "Кривбассе" он будет выступать под номером 8.

Капич начинал карьеру в чешском "Варнсдорфе". Босниец выступал за "Грассхоппер", "Сараево", "Падерборн".

Также футболист играл в "Шерифе", в том числе и под руководством нынешнего наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба. За это время он провел 18 матчей, забил 3 гола и выполнил 4 результативные передачи. В составе тираспольского клуба он дважды становился чемпионом Молдовы.