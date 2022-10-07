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Воссоединение с Вернидубом. Кривбасс подписал боснийского хавбека
Игрок уже выступал под руководством украинского тренера
Фото: ФК Кривбас
"Кривбасс" продолжает работу над усилением состава. Состав криворожского клуба пополнил боснийский полузащитник Рифет Капич. сообщает пресс-служба красно-белых.
Контракт с 27-летним футболистом был подписан на один год. В "Кривбассе" он будет выступать под номером 8.
Капич начинал карьеру в чешском "Варнсдорфе". Босниец выступал за "Грассхоппер", "Сараево", "Падерборн".
Также футболист играл в "Шерифе", в том числе и под руководством нынешнего наставника "Кривбасса" Юрия Вернидуба. За это время он провел 18 матчей, забил 3 гола и выполнил 4 результативные передачи. В составе тираспольского клуба он дважды становился чемпионом Молдовы.
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