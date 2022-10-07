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Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
Максим Радуцкий - о непростых отношениях фанатов с руководством клуба
glavcom.ua
Директор "Динамо" по развитию Максим Радуцкий рассказал о конфликте между Игорем Суркисом и ультрас киевского клуба.
– Еще летом мы записывали большое интервью с ультрас "Динамо", которые говорили, что клуб делает гораздо меньше, чем мог бы. Фанаты уже давно выступают против Суркисов.
– Буду говорить честно. Я вижу, что "Динамо" и Фонд Братьев Суркисов безотказно финансируют всю благотворительность, за свой счет заново строят амбулаторию в Бучанском районе, детский сад в Фастовском районе, тратят большие деньги даже как для богатых людей на армию, медицину, благотворительность и на привлечение внимания к войне.
Совсем недавно передавали на фронт машины, огромное количество гуманитарной помощи. Мы занимались поставкой карет скорой помощи. Чтобы вы понимали, наша машина с дизелем и едой одна из первых попала в блокаду в зоопарк "ХІІ місяців".
Автобусы "Динамо" эвакуировали более 2 тысяч человек из Краматорска и других городов прифронтовой зоны, вывезя их в Европу. Дальнейший рейс с беженцами продолжился до Венеции. На обратном пути автобусы грузились гуманитарной помощью. В скором времени мы официально объявим и о строительстве больницы в Черниговской области.
То, что ультрас не любят Суркисов… Я скажу так: за то, что они делают сейчас – их следует любить. Они могли пожертвовать миллион гривен большим сертификатом в какой-нибудь фонд и на этом завершить дело.
Но я посекундно прохожу сценарий каждого мероприятия с Игорем и Григорием Михайловичем. Это говорит о том, что им наверняка не все равно. Я знаю, что в отношениях с ультрас есть какие-то истории, но даже когда работал на "Олимпийском", я понял, что ничего в этом не понимаю, и вообще туда не лезу, - сказал Радуцкий.
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