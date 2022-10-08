Кривбасс - Минай: где и когда смотреть матч УПЛ

В прошлом туре случилось незаурядное событие - "Кривбасс" Вернидуба сумел впервые забить в новом сезоне. Криворожцы расписали ничью с "Зарей", выдав яркую перестрелку со счетом 2:2. Хочется верить, что амбициозный новичок начнет понемногу приходить в себя, поскольку старт сезона у них вышел очень неоднозначным.

"Минай" же неделю назад проиграл "Динамо", однако показал неплохую игру. Коллектив Шарана продолжает нестабильно строиться, чередуя интересные перфомансы с не самыми лучшими результатами. Посмотрим, как получится на этой неделе.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в воскресенье, девятого октября, на телеканале "Setanta Sports+". Начало игры в 1:00.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Кривбас - Минай Смотреть трансляцию

Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Параллельно с этим вы сможете увидеть матч на официальном Youtube-канале "Setanta Sports".