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Тур стартует в Ровно. Текстовая трансляция матча Верес - Металлист

Премьер-лига
(2 голосов)
Тур стартует в Ровно. Текстовая трансляция матча Верес - Металлист

Фото: ФК "Верес" Рівне

UA-Футбол
Новина українською
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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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