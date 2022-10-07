Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тур стартует в Ровно. Текстовая трансляция матча Верес - Металлист
Фото: ФК "Верес" Рівне
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Не Довбик. Назван лучший игрок Днепра-1 в матче против Вадуца
- Заховайло: Попова после этой игры я бы отправил не в дубль, а торговать картошкой на базар
- Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
- Минай объявил о подписании экс-форварда сборной Украины
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Новости по теме
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet