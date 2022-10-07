Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
Он находился в структуре луганского клуба 20 лет
Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов близок к уходу из луганского клуба. Как сообщает ресурс zaryalg.com, Оганов подал в отставку с занимаемой должности.
Отмечается, что 64-летний функционер решил уйти по семейным причинам. Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.
Напомним, что Оганов входил в структуру руководства "Зари" с 2002 года. Пост генерального директора луганчан он занимал с 1 июля 2020 года.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Сайт уболівальників ФК Зоря Луганськ
Популярное сейчас
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Залужный: Врага нужно уничтожить – не имеем права переложить эту войну на наших детей
- Таблица коэффициентов УЕФА. Шаг вперед… а преследователи делают два
- Затрофеили. Британский Wolfhound ЗСУ тянет трофейный российский БТР-82A. ВИДЕО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга
- Люк Скайуокер за Украину. Известный актер собирает деньги на армию дронов для нашей страны. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
3000 грн
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн
4Играть
300 грн
freebet