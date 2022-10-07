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Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку

Премьер-лига
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Он находился в структуре луганского клуба 20 лет

Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку

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Генеральный директор "Зари" Станислав Оганов близок к уходу из луганского клуба. Как сообщает ресурс zaryalg.com, Оганов подал в отставку с занимаемой должности.

Отмечается, что 64-летний функционер решил уйти по семейным причинам. Исполнять обязанности генерального директора клуба станет начальник команды Игорь Гузь.

Напомним, что Оганов входил в структуру руководства "Зари" с 2002 года. Пост генерального директора луганчан он занимал с 1 июля 2020 года.

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В статье: Заря (Луганск) Станислав Оганов
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