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Верес - Металлист: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ
Смотреть онлайн матч Верес - Металлист, чемпионат Украины, 7 октября 2022
фото - НК "Верес" Рівне
Вашему вниманию прямая видео трансляция матча шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимает харьковский "Металлист". Перед началом тура "Верес" занимает шестое место, тогда как харьковчане идут восьмыми, отставая на три балла. В случае победы сегодня ровенцы поднимутся на вторую строчку, но "Металлист" сделает все от себя зависящее, чтобы исправиться за разгром от "Шахтера" в прошлом туре.
Украинская Премьер-лига. 6-й тур
7 октября. Ровно. Стадион "Авангард". Начало - 15:00
"Верес" - "Металлист"
Также следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции >>>
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