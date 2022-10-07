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Верес - Металлист: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ

Премьер-лига
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Смотреть онлайн матч Верес - Металлист, чемпионат Украины, 7 октября 2022

Верес - Металлист: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ

фото - НК "Верес" Рівне

Новина українською

Вашему вниманию прямая видео трансляция матча шестого тура Украинской Премьер-лиги, в котором ровенский "Верес" принимает харьковский "Металлист". Перед началом тура "Верес" занимает шестое место, тогда как харьковчане идут восьмыми, отставая на три балла. В случае победы сегодня ровенцы поднимутся на вторую строчку, но "Металлист" сделает все от себя зависящее, чтобы исправиться за разгром от "Шахтера" в прошлом туре.

Украинская Премьер-лига. 6-й тур

7 октября. Ровно. Стадион "Авангард". Начало - 15:00

"Верес" - "Металлист"

Также следите за ходом поединка с помощью текстовой трансляции >>>

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Трансляция матча Верес - Металлист
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В статье: Верес (Ровно) Металлист (Харьков)
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