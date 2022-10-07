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Рух перечислил 200 тысяч гривен в фонд Романа Зозули на Байрактар

Премьер-лига
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Григорий Козловский призвал каждого присоединиться к этой инициативе

Рух перечислил 200 тысяч гривен в фонд Романа Зозули на Байрактар

Фото: ФК Рух

Новина українською

Львовский "Рух" перечислил 200 тысяч гривен на проект украинского футболиста Романа Зозули "Народный Байрактар". Об этом сообщил лично президент "желто-черных" Григорий Козловский.

"Мы присоединились к акции Романа Зозули. Лично его знаю уже много лет. Несмотря на то, что играет в Испании, он с 2014 года является активным волонтером, помогает украинской армии. Мы всегда были на связи и сотрудничали в этих вещах.

Мы перечислили 200 тысяч гривен. Приглашаю в эту акцию других президентов украинских футбольных клубов, болельщиков. Это отличная инициатива. Помните, что если на один "Байрактар" будет больше, то московских свиней станет меньше.

Присоединяйтесь, не будьте равнодушны, война продолжается. Пока последнего орка из Украины не выгоним, должны помогать друг другу. Будьте с Романом Зозулей, подключайтесь к его фонду", - сказал Козловский.

Первыми футболистами, кто заявил о поддержке инициативы Зозули, стали также Василий Кравец, Александр Зинченко, Роман Яремчук, Андрей Ярмоленко и Евгений Коноплянка.

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В статье: Роман Зозуля Рух (Львов) Григорий Козловский война с россией
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Источник:
ФК Рух

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