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Динамо стало партнером UNITED24 - клуб профинансирует восстановление больницы в Чернигове

Премьер-лига
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Киевляне перечислят деньги с благотворительных матчей

Динамо стало партнером UNITED24 - клуб профинансирует восстановление больницы в Чернигове

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Киевское "Динамо" и фандрейзинговая платформа UNITED24 подписали меморандум о сотрудничестве. В его пределах клуб перечислит 250 000 фунтов стерлингов, собранных во время благотворительных матчей, для восстановления разрушенного отделения Черниговской городской больницы № 3.

"Благодаря поддержке UNITED24 со всего мира Минздрав уже смог закупить и автомобили скорой помощи, и аппараты ИВЛ, и много важного медицинского оборудования.

А Черниговская городская больница станет первым проектом UNITED24 по восстановлению социальной инфраструктуры. И мы рады начинать его вместе с легендарным клубом", – сказал Михаил Федоров, Министр цифровой трансформации Украины.

Сообщается, что финансирование пойдет на восстановление отделения рентгенологии, разрушенного российскими ракетами. Несмотря на повреждения, больница продолжает оказывать необходимую медицинскую помощь пациентам.

На встрече присутствовали Виталий Сивков, первый вице-президент "Динамо", Максим Радуцкий, директор по развитию "Динамо" и голкипер столичного клуба и национальной сборной Украины по футболу Георгий Бущан.

К слову, UNITED24 - инициированная Владимиром Зеленским фандрейзинговая платформа и основное место сбора пожертвований в поддержку Украины. За пять месяцев работы UNITED24 собрано более 190 миллионов долларов от граждан из 110 стран. Первым ее амбассадором стал наставник сборной Украины Андрей Шевченко.

Также добавим, что с платформой сотрудничает донецкий "Шахтер".

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В статье: Динамо (Киев) война с россией United24
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Источник:
fcdynamo.com

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