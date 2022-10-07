Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Коринтианс хочет продлить аренду Майкона. Шахтер настаивает на продаже игрока
Договориться клубам пока что тяжело
Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca
25-летний полузащитник "
Срок аренды Майкона в бразильском клубе рассчитан до 31 декабря, и в "Коринтиансе" хотели бы сохранить хавбека в команде на будущее.
"Коринтианс" понимает, что "Шахтер" заинтересован исключительно в продаже Майкона, но на его выкуп у бразильцев средств нет, равно как и "горняки" не называли "тимау" приемлемую сумму сделки.
В "Коринтиансе" рассчитывают, что хорошие отношения с футболистом помогут клубу уговорить Майкона остаться еще на какое-то время. Кроме того, из-за травмы хавбек мог выпасть из сферы внимания европейских клубов, и те в январе не будут готовы выходить на "Шахтер" с конкретными предложениями по игроку.
Напомним, контракт Майкона с "Шахтером" действует до конца 2025 года.
Популярное сейчас
- Один погибший и десятки раненых: матч Бока Хуниорс обернулся катастрофой
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Зинченко: После перехода в Арсенал понял, что до этого я совсем не тренировался
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Ударился в российский шансон: президент Ингульца Поворознюк перепел песню Круга