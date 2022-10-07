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Коринтианс хочет продлить аренду Майкона. Шахтер настаивает на продаже игрока

Премьер-лига
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Договориться клубам пока что тяжело

Коринтианс хочет продлить аренду Майкона. Шахтер настаивает на продаже игрока

Фото: Ag. Corinthians/ Автор - Rodrigo Coca

Новина українською

25-летний полузащитник "Шахтера" Майкон, который ныне на правах аренды выступает за "Коринтианс", вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия.

Срок аренды Майкона в бразильском клубе рассчитан до 31 декабря, и в "Коринтиансе" хотели бы сохранить хавбека в команде на будущее.

"Коринтианс" понимает, что "Шахтер" заинтересован исключительно в продаже Майкона, но на его выкуп у бразильцев средств нет, равно как и "горняки" не называли "тимау" приемлемую сумму сделки.

В "Коринтиансе" рассчитывают, что хорошие отношения с футболистом помогут клубу уговорить Майкона остаться еще на какое-то время. Кроме того, из-за травмы хавбек мог выпасть из сферы внимания европейских клубов, и те в январе не будут готовы выходить на "Шахтер" с конкретными предложениями по игроку.

Напомним, контракт Майкона с "Шахтером" действует до конца 2025 года.

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В статье: Майкон Шахтер (Донецк) Коринтианс (Сан-Паулу)
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Источник:
UOL

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