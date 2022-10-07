Коринтианс хочет продлить аренду Майкона. Шахтер настаивает на продаже игрока

25-летний полузащитник " Шахтера " Майкон, который ныне на правах аренды выступает за "Коринтианс", вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия.

Срок аренды Майкона в бразильском клубе рассчитан до 31 декабря, и в "Коринтиансе" хотели бы сохранить хавбека в команде на будущее.

"Коринтианс" понимает, что "Шахтер" заинтересован исключительно в продаже Майкона, но на его выкуп у бразильцев средств нет, равно как и "горняки" не называли "тимау" приемлемую сумму сделки.

В "Коринтиансе" рассчитывают, что хорошие отношения с футболистом помогут клубу уговорить Майкона остаться еще на какое-то время. Кроме того, из-за травмы хавбек мог выпасть из сферы внимания европейских клубов, и те в январе не будут готовы выходить на "Шахтер" с конкретными предложениями по игроку.

Напомним, контракт Майкона с "Шахтером" действует до конца 2025 года.