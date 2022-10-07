Верес - Металлист 1:2. Паника в защите - как залог реабилитационных процедур

Возвращение на отремонтированный стадион накладывает на футболистов "Вереса" дополнительные обязательства - от команды Юрия Вирта ожидают, когда она освятит "Авангард" победой. Первая попытка с "Рухом" оказалась не слишком удачной - только ничья. На этот раз в гости прехал соперник, который в предыдущем туре проиграл, пропустив шесть голов.

Понятно, что, в первую очередь, тренерскому штабу харьковчан нужно было наладить игру в защите. Как следствие, вместо Пороха в центре вышел опытный Федорив, кроме того, вместо Клименчука на правом краю действовал Каплиенко. Изменения коснулись и полузащиты – Ралюченко уступил место Подлипенцу, а вместо Коркишко на позиции под единственным форвардом вышел Чидомере. У "Вереса" изменений было значительно меньше. Собственно, по сравнению с предыдущим туром только одно – на острие атаки Гайдучика заменил Михаил Шестаков.

Начали команды крайне осторожно, из-за чего первого удара по воротам пришлось ждать больше 20 минут. Впрочем, Клец метров с 20-ти пробил над перекладиной. А вот момент Дахновского на 25-й минуте вполне мог завершиться голом. Клец разрезал оборону пасом на Виталия, тот вышел на свидание с Рыбкой и пробил низом. Кипер "Металлиста" свою команду спас, отбив мяч ногой, но ценой травмы колена. Пришлось выходить на замену Оресту Костику.

Именно после этого момента "Верес" выполнил угловой, после которого харьковчане организовали стремительную контратаку. В прорыв запустили Картушова, Егор, казалось, свой шанс потерял, пытаясь обыграть соперника, но Квасный завозился, мяч отлетел к игроку "Металлиста", после удара (или паса) мяч попал в Вовченко и оказался у Прядуна. Тому оставалось не промахнуться из пределов вратарской. Одним словом – сумбур полный.

Получив преимущество "Металлист" позволил "Вересу" активнее держать мяч и пытаться комбинировать на половине поля гостей. Но сравнять счет хозяева могли после такой же ошибки защиты харьковской команды. Чайковский, пытаясь выбить мяч головой, вывел Михаила Шестакова на свидание с Костиком, но форвард переиграть голкипера не смог.

В перерыве Юрий Вирт заменил двух провалившихся в первом тайме игроков – Квасного на Сергея Шестакова, а Михаила Шестакова на Гайдучика. Однако дивидендов "Вересу" это не дало, хотя ровенчане и пытались ускориться. "Металлист" спокойно защищался, при это смог удвоить преимущество. Танковский получил пас в штрафной "Вереса", прострелил, снова сумбур, но Демченко, заменивший Чидомере, сумел покатить мяч на Каплиенко и тот метров с 6-7 прошил частокол ног - 0:2.

После второго пропущенного "Верес" чуть не капитулировал досрочно. Но Когут спас от третьего пропущенного после дальнего удара со штрафного от Демченко, а выход братьев Шараев позволил оживить игру в атаке. В конце концов интрига вернулась на 78-й, когда арбитр назначил пенальти в ворота харьковчан. Было ли нарушение Демченко на Владиславе Шараю, сказать очень сложно. Игрок "Вереса" выбегал со штрафного, но упал - контакт, возможно, и был, но выглядело это так себе. Клец, тем не менее, без сантиментов пробил спокойно по центру, а Костик завалился в сторону.

Если бы почти сразу Гайдучик еще и забил ударом в падении через себя, на большом подъеме "Верес" мог бы и выиграть этот поединок. Но удар пришелся в руки киперу, поэтому "Металлист" устоял, хотя на последних минутах и ​​пришлось поработать как защитникам, так и Костику, парировавшему неприятный удар Сергея Шестакова с фланга.

Финальный свисток зафиксировал победу "Металлиста", реабилитировавшегося за разгром от "Шахтера". А "Верес" после мощного старта плавно сползает в середину турнирной таблицы.

VBet лига. 6-й тур

7 октября. Ровно. Стадион "Авангард"

"Верес" - "Металлист" 1:2

Голы: Клец 79 пен. - Прядун 29, Каплиенко 57

"Верес": Когут - Гагун, Вовченко, Мирошник, Квасный (С.Шестаков 46) - Клец, Кучеров - Дахновский (Сергийчук 72), Лебеденко (С.Шарай 62), Г.Пасич (В.Шарай 62) - М. Шестаков (Гайдучик 46)

Тренер: Юрий Вирт

"Металлист": Рыбка (Костик 28) – Романюк, Мизюк, Федорив (Ралюченко 46), Каплиенко – Чайковский (Кныш 85), Танковский – Подлипинец, Чидомере (Демченко 46), Картушов (Клименчук 90+2) - Прядун

Тренер: Олег Ратий

Арбитр: Виктор Копиевский

Предупреждения: Лебеденко 8, Дахновский 9, Шестаков 23, Мирошник 34 – Чидомере 6, Федорив 35, Романюк 45