Луческу имеет самый высокий процент поражений в еврокубках среди тренеров Динамо

Мирча Луческу уже третий год возглавляет киевское "Динамо". За это время он сыграл 28 матчей в еврокубковых турнирах – Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Победить удалось в восьми поединках, еще четыре завершились ничьими, в 16 случаях киевляне с Луческу во главе проигрывали.

Таким образом, процент поражений Луческу во главе «Динамо» в международных турнирах составляет 57. Как указывает паблик Druzi Dynamo, это самый высокий показатель поражений среди тренеров киевского клуба, которые провели по меньшей мере 10 матчей в еврокубках.

Лучший в условном рейтинге - Александр Севидов, возглавлявший киевлян в 1971-73 годах, он проигрывал каждый 5-й матч в еврокубках (то есть 20% поражений). Далее следуют Виктор Маслов и Валерий Лобановский, у которых по 21% поражений.

Остальные в списке:

Юрий Семин – 25%

Александр Хацкевич – 26%

Сергей Ребров – 34%

Олег Блохин – 35%

Алексей Михайличенко – 36%

Анатолий Демьяненко – 38%

Анатолий Пузач – 40%

Валерий Газзаев – 41%

Йожеф Сабо – 50%

Мирча Луческу – 57%

Заметим, что под руководством Мирчи Луческу в нынешнем сезоне «Динамо» смогло пройти два раунда квалификации Лиги Чемпионов, но посыпалось на групповом этапе Лиги Европы, потерпев три поражения подряд. Румынский специалист основной проблемой видит постоянные переезды команды из-за войны, что делает невозможным нормальный тренировочный процесс.