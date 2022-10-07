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Луческу имеет самый высокий процент поражений в еврокубках среди тренеров Динамо
У Блохина, Хацкевича и Михайличенко статистика значительно лучше
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Мирча Луческу уже третий год возглавляет киевское "Динамо". За это время он сыграл 28 матчей в еврокубковых турнирах – Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Победить удалось в восьми поединках, еще четыре завершились ничьими, в 16 случаях киевляне с Луческу во главе проигрывали.
Таким образом, процент поражений Луческу во главе «Динамо» в международных турнирах составляет 57. Как указывает паблик Druzi Dynamo, это самый высокий показатель поражений среди тренеров киевского клуба, которые провели по меньшей мере 10 матчей в еврокубках.
Лучший в условном рейтинге - Александр Севидов, возглавлявший киевлян в 1971-73 годах, он проигрывал каждый 5-й матч в еврокубках (то есть 20% поражений). Далее следуют Виктор Маслов и Валерий Лобановский, у которых по 21% поражений.
Остальные в списке:
- Юрий Семин – 25%
- Александр Хацкевич – 26%
- Сергей Ребров – 34%
- Олег Блохин – 35%
- Алексей Михайличенко – 36%
- Анатолий Демьяненко – 38%
- Анатолий Пузач – 40%
- Валерий Газзаев – 41%
- Йожеф Сабо – 50%
- Мирча Луческу – 57%
Заметим, что под руководством Мирчи Луческу в нынешнем сезоне «Динамо» смогло пройти два раунда квалификации Лиги Чемпионов, но посыпалось на групповом этапе Лиги Европы, потерпев три поражения подряд. Румынский специалист основной проблемой видит постоянные переезды команды из-за войны, что делает невозможным нормальный тренировочный процесс.
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