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Луческу имеет самый высокий процент поражений в еврокубках среди тренеров Динамо

Премьер-лига
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У Блохина, Хацкевича и Михайличенко статистика значительно лучше

Луческу имеет самый высокий процент поражений в еврокубках среди тренеров Динамо

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мирча Луческу уже третий год возглавляет киевское "Динамо". За это время он сыграл 28 матчей в еврокубковых турнирах – Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Победить удалось в восьми поединках, еще четыре завершились ничьими, в 16 случаях киевляне с Луческу во главе проигрывали.

Таким образом, процент поражений Луческу во главе «Динамо» в международных турнирах составляет 57. Как указывает паблик Druzi Dynamo, это самый высокий показатель поражений среди тренеров киевского клуба, которые провели по меньшей мере 10 матчей в еврокубках.

Лучший в условном рейтинге - Александр Севидов, возглавлявший киевлян в 1971-73 годах, он проигрывал каждый 5-й матч в еврокубках (то есть 20% поражений). Далее следуют Виктор Маслов и Валерий Лобановский, у которых по 21% поражений.

Остальные в списке:

  • Юрий Семин – 25%
  • Александр Хацкевич – 26%
  • Сергей Ребров – 34%
  • Олег Блохин – 35%
  • Алексей Михайличенко – 36%
  • Анатолий Демьяненко – 38%
  • Анатолий Пузач – 40%
  • Валерий Газзаев – 41%
  • Йожеф Сабо – 50%
  • Мирча Луческу – 57%

Заметим, что под руководством Мирчи Луческу в нынешнем сезоне «Динамо» смогло пройти два раунда квалификации Лиги Чемпионов, но посыпалось на групповом этапе Лиги Европы, потерпев три поражения подряд. Румынский специалист основной проблемой видит постоянные переезды команды из-за войны, что делает невозможным нормальный тренировочный процесс.

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В статье: Мирча Луческу Валерий Лобановский Динамо (Киев)
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