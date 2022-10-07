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СМИ: Руководство Динамо не планирует увольнять Луческу
Об этом пишут румынские СМИ
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "
Об этом пишут румынские СМИ.
В частности, gsp.ro пишет о том, что руководство клуба понимает сложную ситуацию, в которой находится "Динамо". Футболисты и тренерский штаб из-за войны все время в переездах и почти не имеют возможности стабильно тренироваться.
Сам Луческу, при этом, на этот момент не имеет желания подавать в отставку и готов работать дальше.
Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.
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