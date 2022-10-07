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СМИ: Руководство Динамо не планирует увольнять Луческу

Премьер-лига
(2 голосов)

Об этом пишут румынские СМИ

СМИ: Руководство Динамо не планирует увольнять Луческу

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сейчас не находится под риском увольнения из киевской команды.

Об этом пишут румынские СМИ.

В частности, gsp.ro пишет о том, что руководство клуба понимает сложную ситуацию, в которой находится "Динамо". Футболисты и тренерский штаб из-за войны все время в переездах и почти не имеют возможности стабильно тренироваться.

Сам Луческу, при этом, на этот момент не имеет желания подавать в отставку и готов работать дальше.

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев)
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Источник:
Gazeta Sporturilor

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Комментарии (6)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.10.2022 в 20:23
Ще не всі антирекорди побили!
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0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2022 в 20:03
Як у козломордих, спецоперація йде за планом...
Ответить
0
0
storm_ua (Николаев)
07.10.2022 в 19:59
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0
-1
Sisiha (Львов)
07.10.2022 в 19:42
Видно понимают, что с этим стадом никто ничего сделать не сможет
Ответить
+1
-1
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
07.10.2022 в 19:38
А навіщо його звільняти? В останніх 9 матчах - 7 поразок.Нехай і далі тренує.НАС ВСЕ ВЛАШТОВУЄ.
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+1
-1
Віктор Бокасса (Betwmount)
07.10.2022 в 20:03
А кому ви конкурент?
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0
-1

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