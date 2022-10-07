СМИ: Руководство Динамо не планирует увольнять Луческу

Главный тренер " Динамо " Мирча Луческу сейчас не находится под риском увольнения из киевской команды.

Об этом пишут румынские СМИ.

В частности, gsp.ro пишет о том, что руководство клуба понимает сложную ситуацию, в которой находится "Динамо". Футболисты и тренерский штаб из-за войны все время в переездах и почти не имеют возможности стабильно тренироваться.

Сам Луческу, при этом, на этот момент не имеет желания подавать в отставку и готов работать дальше.

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.