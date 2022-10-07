Колос - Ингулец 0:0. Зрелище не для слабых духом

В шестом туре в Ковалевке состоялся съезд недавних неудачников. Не стоит на нас обижаться, мы не вкладываем ничего злого в данное слово, однако что "Колос", что "Ингулец" сумели отличиться неделю назад. Причем сделать это со знаком минус. А как иначе описать тот факт, что оба клуба синхронно проиграли, при этом заканчивая матч в большинстве? И ладно "Ингулец", который имел "плюс одного" всего минут 20, да и играл против злой "Ворсклы". Бывает. "Колос" же отправился в Киеве к "Металлисту 1925" в качестве лидера УПЛ, и 70 минут играл в большинстве, при этом и пропустил дважды, и не забил ни разу. И это большая неудача.

Благо сегодня у коллектива Вышняка был шанс все исправить. Во-первых, они играли дома, а это для "бело-черных" сразу плюс сто очков к уверенности. В трех играх на родной арене в рамках этой кампании "Колос" набрал девять балов, при этом не пропустив ни одного гола. Солидно. Но свой ответ подготовил и "Ингулец". Коллектив Лавриненко проиграл трижды в пяти играх, однако все фиаско случались в рамках домашних встреч. А вот на "чужбине" все интереснее - две ничьи. Как вы понимаете, одна из серий команд сегодня была обречена на смерть. А вот какая - заранее было сказать непросто.

Знаете такое чувство, когда смотрите классный футбольный матч, от которого сложно оторваться? Матч интересный настолько, что сложно сделать глоток чая, а отлучиться на две минуты в туалет так же невозможно, как обыграть в шахматы компьютер на сложном уровне. Так вот, сегодняшняя игра была немного о другом. А точнее, об обратном. Что говорить, если первый удар в сторону чужих ворот команды нанесли на 24-й минуте. Показательно, не правда ли? А мы еще ругаем "Днепр-1" за ничью в игре с "Вадуцом".

Вернемся к матчу. За первый тайм зрители наблюдали лишь три удара, при этом опасным получился лишь один. "Колос" постепенно раскатывал соперника на левом фланге, после чего таки соорудил классный навес в чужую штрафную. Сфера четко приземлилась на голову Безбородько, однако Денис продолжил свое голевое молчание, не сумев переиграть вратаря. Почему "Колос" и "Ингулец" были настолько скупыми? Все просто, они не проходили в футбольной школе позиционные атаки. Что первым, что вторым проще играть против явного фаворита, когда спокойно можно выстроиться за линией мяча, а в атаке рассчитывать на несколько быстрых выпадов. Однако когда две такие команды выходят одновременно на поле, то это похоже на противостояние камня и камня. Медленно и почти без движений.

После перерыва Сергей Лавриненко укрепил атаку, выпустив профильного форварда Ситало. Спустя минуту ему удалось поучаствовать в первом интересном моменте своей команды - Артем пробивал после подачи с угла поля. Волынец, как и коллега по амплуа до перерыва, сыграл надежно. На этом в принципе можно заканчивать. Команды на двоих так и не придумали ничего интересного впереди, справедливо раскатав нулевую ничью. Комментатор сего действа был в чем-то прав, сказав, что такой счет читался еще с минуты 15-й. Многим может покажется, что оба клуба сыграли в свою силу, а потому ругать их особо не за что, хотя, положа руку на сердце, ни одна из команд не сильно старалась вырвать победу. Футболисты просто совершали определенный набор механических действий, который до этого успели отработать на тренировках. Отсюда и ноль голов. Увы...

VBET ліга. 6-й тур

7 октября, Ковалевка, стадион "Колос"

Колос - Ингулец 0:0

Колос: Евгений Волынец, Евгений Смирный (Кирилл Попов 66), Павел Ореховский, Вадим Милько, Александр Черноморец, Евгений Новак, Денис Безбородько (Владимир Лысенко 79), Алексей Зозуля, Сергей Чоботенко, Сергей Мякушко, Сергей Болбат (Олег Ильин 66)

Ингулец: Даниил Кучер, Евгений Запорожец, Владимир Одарюк (Максим Марусич 77), Александр Кучеренко, Сергей Ченбай, Владислав Р. Сидоренко, Виталий Павлов, Артем Смоляков (Даниил Кравчук 70), Дмитрий Нагиев (Артём Ситало 46), Тарас Сакив, Андрей Кухарук (Владислав Клименко 77)

Предупреждения: Александр Черноморец 44, Павел Ореховский 66, Алексей Зозуля 67, Владимир Лысенко 81 - Сергей Ченбай 57, Тарас Сакив 67, Андрей Кухарук 74