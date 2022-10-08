Днепр-1 - Заря. Где и когда смотреть LIVE онлайн прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Сегодняшние соперники – представители Украины в еврокубках. С разной судьбой. "Заря" вылетела еще в квалификации, "Днепр-1" получил автоматическое место в группе и сейчас борется за выход в плей-офф. Их очный матч в УПЛ – одно из центральных событий шестого тура.

Матч состоится в воскресенье, девятого октября 2022-го года, в 13:00. Место проведения – ужгородский стадион "Авангард".

Текстовая онлайн трансляция матча состоится в матче-центре UA-Футбол >>>

Видеотрансляция будет организована компанией "1+1 Media". Матч покажет телеканал УНИАН, а также YouTube-страница платформы FootballHab.

Плеер с трансляцией матча появится на страницах нашего сайта в день матча. Также добавим, что официальным транслятором матчей УПЛ является Setanta Sports. Трансляция этой игры также анонсируется на ОТТ-платформе Setanta Sports.