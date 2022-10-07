Вирт: На поле выходили "академики", которые думали, что все знают и умеют

Главный тренер "Вереса" Юрий Вирт подвел итог матча 6-го тура УПЛ против "Металлиста" (1:2) .

"У нас сегодня вообще ничего не было на поле. Вообще ничего! С таким отношением к делу, как сегодня, у нас будут большие проблемы. У меня был серьезный разговор с командой в перерыве. Мы уже серьезно побеседовали после игры. И завтра тоже будем серьезно разговаривать. Потому что футболисты где-то немного почувствовали вкус побед и снизили к себе требования. Все без исключения.

Начиная от Богдана Когута и заканчивая Михаилом Шестаковым - ко всем есть масса замечаний. Будем стараться опустить всех на землю, чтобы выходили и играли так, как в предыдущих пяти играх.

Мне не понравилось настроение на игру. По первым минутам я заметил, что это не та команда, которая играла в предыдущих матчах. Совсем не та. Наверное, это я не достучался до них.

При всем большом уважении к "Металлисту" – мы могли рассчитывать на большее. Наши футболисты забыли, за счет чего они выигрывали. Завтра мы начнем им напоминать. Потому что сегодня на поле выходили "академики", которые думали, что все знают и умеют. А оказалось, что это не так.

Мы очень легко дали забить себе дважды. Очень просто. Первый гол – вообще шедевр. Целая группа наших футболистов не знала, что делать с мячом. И это опытные игроки.

Возможно, психологически давит фактор своего стадиона. Очень хочется снова здесь победить. Поэтому работаем дальше, исправлять ошибки", — добавил Вирт.