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Цыганков: Не лучшие времена для клуба и всех нас

Премьер-лига
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Точнее и не скажешь

Цыганков: Не лучшие времена для клуба и всех нас

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Хавбек "Динамо" Виктор Цыганков поделился мнениями по поводу неудачного старта сезона.

"Не лучшие времена для клуба и всех нас, но только через труд и веру можно что-то исправить.

Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительными результатами", — написал вице-капитан клуба в своем Инстаграме.

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.

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В статье: Динамо (Киев) Виктор Цыганков
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