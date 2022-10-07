Цыганков: Не лучшие времена для клуба и всех нас

Хавбек " Динамо " Виктор Цыганков поделился мнениями по поводу неудачного старта сезона.

"Не лучшие времена для клуба и всех нас, но только через труд и веру можно что-то исправить.

Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительными результатами", — написал вице-капитан клуба в своем Инстаграме.

Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.