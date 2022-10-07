Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Цыганков: Не лучшие времена для клуба и всех нас
Точнее и не скажешь
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хавбек "
"Не лучшие времена для клуба и всех нас, но только через труд и веру можно что-то исправить.
Спасибо нашим воинам за то, что есть возможность играть. Очень хочется отплатить вам и украинскому народу положительными результатами", — написал вице-капитан клуба в своем Инстаграме.
Напомним, что "Динамо" крайне неудачно начало чемпионат Украины, набрав 6 очков после четырех туров, а в группе Лиги Европы команда проиграла три матча из трех.
Популярное сейчас
- Верес - Металлист: смотреть онлайн, прямая трансляция матча УПЛ
- Источник: Генеральный директор Зари подал в отставку
- Директор Динамо: Ультрас не любят Суркисов? За то, что они делают сейчас – их стоит любить
- Днепр-1 сыграет с Зарей, Динамо примет Рух, Арсенал против Ливерпуля. Расписание футбола на 7-9 октября
- Красотка дня. Даша Бондар порадовала фанатов соблазнительной фотосессией. ФОТО
- Илья Забарный сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО