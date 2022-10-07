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Тренер Металлиста Ратий: Что произошло в игре с Шахтером, мы не могли понять сами
Но с Вересом харьковчане взяли 3 очка
fcmetalist.com.ua
Исполняющий обязанности главного тренера "Металлиста" Олег Ратий прокомментировал
— Олег Борисович, опишите свои впечатления от игры.
— На наш взгляд, игра получилась очень боевая как с одной, так и с другой стороны. Ребята из обеих команд были очень боевые и наверняка зрителям нравится такая игра. Мы поблагодарили ребят за это.
С "Шахтером" мы сыграли не так, как хотели болельщики. Где-то мы, тренеры, недоработали, где-то игроки. Сегодня просили сыграть так, как они умеют. Они сыграли на уровне своих возможностей, и это перешло в результат.
— Создалось впечатление, что на второй тайм ваша команда выходила на удержание результата и дополнительно играла на контратаках…
– Наверное, соперник заставил нас так играть. В первом тайме мы могли удерживать мяч в глубине поля и играть в пас, во втором же соперники стали больше прессинговать, что и отразилось на игре.
— Была ли у вас двойная мотивация получить три очка после поражения "Шахтеру"? Как вы вообще настраивали команду?
— Настраиваем на каждую игру ребят, но то, что произошло в игре с "Шахтером", мы не могли понять сами. Провели разговор с игроками и пришли к выводу, что мы должны играть так, как умеем.
— Сергей Панасенко был сегодня вне заявки, что с ним? И известно ли, насколько серьезную травму получил Александр Рыбка?
— Относительно Панасенко, планировали его привлечь в игре, тем более он выступал за "Верес". Он хороший футболист. И команда ждала его увидеть на поле. Но получилось так, что он получил мышечную травму. Где-то на неделю он выбыл и потому не готовился к матчу.
Что касается Александра Рыбки, сейчас ему приложили лед и будем смотреть, когда сойдет отек.
— Скажите, пожалуйста, как вам обновленный стадион "Авангард"?
— На мой взгляд, сейчас стадион отвечает тому, как оно должно быть. И вообще, Ровно красивый город. Здесь всегда были хорошие команды. Я помню, еще в начале 90-х годов у вас была хорошая команда, доходившая до финала кубка. Всегда с удовольствием приезжали сюда. Нужно поблагодарить ваших организаторов, руководство, руководителей, которые для болельщиков в это тяжелое время создают такой футбольный праздник.
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