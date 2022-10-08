Металлист обыгрывает Верес, Полесье удерживает лидерство. Главные новости за 7 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за пятницу, седьмое октября.

Во втором туре кряду первый матч УПЛ был сыгран в городе Ровно. Неделю назад "Верес" спустя долгие годы разлуки вернулся на стадион "Авангард", сыграв вничью против "Руха". На этот раз все завершилось еще хуже. Коллектив Вирта принимал "Металлист", проиграв со счетом 1:2. Для харьковчан данный матч также был очень важен, поскольку им нужно было оправдаться после 1:6 в игре против "Шахтера". Голы Прядуна и Каплинеко помогли это сделать, правда уйти без пропущенных не удалось. Весьма спорный пенальти в составе хозяев реализовал Клец.

Второй поединок пятницы прошел в Ковалевке. Прошел собственно формально, поскольку ничего интересного участники показать не смогли. "Колос" и "Ингулец" неделю назад синхронно проиграли в большинстве, а сейчас сыграли в нулевую ничью, создав на двоих по одному неплохому моменту за 90 минут. В общем, коллективы решили не гнаться за журавлем в небе, оставшись в при своем. "Ингулец" идет 14-м с тремя балами, "Колос" - третьим, имея 11 очков.

А самый интересный украинский поединок дня, вероятно, случился в Первой лиги. Недаром ведь на стадионе в Житомире первая команда своей группы принимала вторую. То есть, "Полесье" встретилось с "Карпатами". Итоговая победа осталась за хозяевами, поскольку на точные удары в каждом из таймов львовяне так и не нашли качественного ответа. Голы, к слову, забили Будковский и Кушниренко. Стоит отметить, что не обошлось без скандала. Вратарь "Полесья" Кудрик еще при счете 0:0 сыграл за пределами штрафной руками , однако даже не увидел перед собой желтой карточки. Недоволен судейством остался и наставник "Карпат" Андрей Тлумак .

Отправляемся на Ближний Восток. В принципе, местный чемпионат ОАЭ не должен сильно волновать отечественного зрителя, однако случилась одна вещь, заслуживающая внимания. Забил Андрей Ярмоленко. Один из самых известных украинских футболистов, играющий ныне за "Аль-Айн" забил в ворота "Диббы" на 12-й минуте, открыв счет в поединке. Коллектив Сергея Реброва в сумме одержал победу со счетом 2:0, удержавшись на третьем месте. В активе "Аль-Айна" сейчас десять очков и от лидера они ныне отстают на три бала.

Закончим день новостью из футзала. Украинская сборная начала свой путь в отборе на Чемпионат мира, принимая в Латвии команду Исландии. Подопечные Косенко неожиданно пропустили уже на второй минуте, однако после взяли себя в руки, вырвав итоговую победу со счетом 3:1. Голами в вечер пятницы отличились Чернявский, Корсун и Мельник. Уже в ближайший вторник "сине-желтые" проведут игру против сборной Нидерландов.