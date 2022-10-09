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Александрия - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ
Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 10 октября 2022
Фото: ФК Металлист 1925
Закрывать программу шестого тура УПЛ доверили двум командам, которые неплохо провели прошедшие выходные. "Александрия" прервала серию без побед, с минимальным преимуществом обыграв "Черноморец". "Металлист 1925" пошел еще дальше - парни Кривенцова не только героически не пропустили в меньшинстве против "Колоса", они смогли добыть победу со счетом 2:0. А ковалевцы, к слову, тогда были лидерами УПЛ.
В понедельник победа пригодится обеим командам. "Горожане" Гуры еще до старта сезона задокументировали свои притязания на бронзу, а значит нужно обрастать стабильностью. Амбиции харьковчан не до конца понятны, однако им глупо будет останавливаться, добыв неделю назад важную победу.
Смотрите матч шестого тура УПЛ в понедельник, десятого октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Металлист 1925"
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