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Александрия - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Александрия" - "Металлист 1925", украинская Премьер-лига, 10 октября 2022

Александрия - Металлист 1925: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Металлист 1925

UA-Футбол
Новина українською

Закрывать программу шестого тура УПЛ доверили двум командам, которые неплохо провели прошедшие выходные. "Александрия" прервала серию без побед, с минимальным преимуществом обыграв "Черноморец". "Металлист 1925" пошел еще дальше - парни Кривенцова не только героически не пропустили в меньшинстве против "Колоса", они смогли добыть победу со счетом 2:0. А ковалевцы, к слову, тогда были лидерами УПЛ.

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В понедельник победа пригодится обеим командам. "Горожане" Гуры еще до старта сезона задокументировали свои притязания на бронзу, а значит нужно обрастать стабильностью. Амбиции харьковчан не до конца понятны, однако им глупо будет останавливаться, добыв неделю назад важную победу.

Смотрите матч шестого тура УПЛ в понедельник, десятого октября, на телеканале "Setanta Sports+". Также трансляция будет доступна на ОТТ-платформе "Setanta Sports". Начало игры в 15:00.

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Трансляція матчу Олександрія - Металіст 1925
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Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Александрия" - "Металлист 1925" на UA-Футбол>>

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В статье: ФК Александрия Металлист 1925 (Харьков)
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