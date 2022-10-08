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Алиев – о матче Колос Ингулец: Игра была равна, игра два г*вна
Кратко и ясно
Скриншот: ПРОФУТБОЛ Digital
Бывший полузащитник сборной Украины Александр Алиев прокомментировал поединок шестого тура УПЛ между "Колосом" и "Ингульцем":
“ – Александр, видели вас на матче “Колос” – “Ингулец”. Как вам игра?
– Не в обиду будет сказано “Колосу” и “Ингульцу”, но игра была равна – играли два говна. Скажу честно, мне игра не понравилась. Уровень чемпионата Украины очень сильно упал.
– Думаю, вы хотели увидеть в матче ваших боевых побратимов: Богданова и Велетня?
– Ну, конечно. Я только из-за этого и приехал.
– Как думаете, почему их не выпустили?
– Не знаю. Для этого есть главный тренер, он же видит, как они тренируются с командой, может быть Андрюха [Богданов] в чем-то не готов. Но я думаю, он в этой игре ничего плохого не сделал бы, а, возможно, что-то и привнес. Можно было его выпустить хотя бы на 15 минут.
– Видели трансляцию матча на Сетанте, где комментатор Влад Шалота перепутал вас с Романом Зозулей?
– Видел. Что я могу сказать? Вот такой дятел комментирует украинский футбол. Если ты не знаешь человека, то зачем вообще говорить, кто это. У меня особое отношение к комментаторам”, - сказал Алиев.
Напомним, что игроки "Колоса" Богданов и Велетнь весной вступили в ряды ВСУ. Недавно они возобновили тренировки с командой и были внесены в заявку на сезон.
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