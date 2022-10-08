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Алиев: Не нужно сейчас посыпать Динамо плохими словами, наоборот – нужно поддерживать
У "бело-синих" черная полоса
Фото: ФК Динамо Київ
Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал результаты киевлян в этом сезоне:
“ – Смотрели ли игру "Динамо" с "Ренном"?
– Да. Это футбол, на таком уровне таких ошибок, как у Попова, не прощают. Но на ошибках учатся, и не нужно делать из этого трагедию. Конечно, это неприятно. Я считаю, что должна быть ничья.
– Что вообще происходит с “Динамо”? Киевский клуб продолжает устанавливать антирекорды. При вас такого не было.
– Да, такого не было, но сейчас, как видите, есть. Самое главное – не нужно посыпать команду плохими словами, наоборот – нужно поддерживать. Я думаю, они сами разберутся в коллективе со своими проблемами.
Однако я понимаю болельщиков, которым неприятно, что команда проигрывает и не показывает качественный футбол. В футболе есть черные и белые полосы, возможно, у "Динамо" сейчас черная полоса.
– Как вы считаете, Луческу нужно увольнять или пусть работает дальше?
– Когда команда выигрывает, то тренер всегда хорош. Когда проигрывает – плохой и тренер и команда. Значит, они все вместе делают что-либо или из-за чего не могут добиться положительного результата”, - сказал Алиев.
Отметим, что "Динамо" в трех стартовых турах группового этапа Лиги Европы текущего сезона не набрало ни одного очка. Также киевляне за четыре тура УПЛ заработали шесть зачетных пунктов.
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