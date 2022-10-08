Алиев: Не нужно сейчас посыпать Динамо плохими словами, наоборот – нужно поддерживать

Бывший полузащитник "Динамо" Александр Алиев прокомментировал результаты киевлян в этом сезоне:

“ – Смотрели ли игру "Динамо" с "Ренном"?

– Да. Это футбол, на таком уровне таких ошибок, как у Попова, не прощают. Но на ошибках учатся, и не нужно делать из этого трагедию. Конечно, это неприятно. Я считаю, что должна быть ничья.

– Что вообще происходит с “Динамо”? Киевский клуб продолжает устанавливать антирекорды. При вас такого не было.

– Да, такого не было, но сейчас, как видите, есть. Самое главное – не нужно посыпать команду плохими словами, наоборот – нужно поддерживать. Я думаю, они сами разберутся в коллективе со своими проблемами.

Однако я понимаю болельщиков, которым неприятно, что команда проигрывает и не показывает качественный футбол. В футболе есть черные и белые полосы, возможно, у "Динамо" сейчас черная полоса.

– Как вы считаете, Луческу нужно увольнять или пусть работает дальше?

– Когда команда выигрывает, то тренер всегда хорош. Когда проигрывает – плохой и тренер и команда. Значит, они все вместе делают что-либо или из-за чего не могут добиться положительного результата”, - сказал Алиев.