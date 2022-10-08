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Два клуба Серии А следят за Трубиным

Премьер-лига
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Украинец может сменить клубную прописку

Два клуба Серии А следят за Трубиным

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Сразу два клуба Серии А следят за игрой украинского голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.

В услугах вратаря заинтересован "Удинезе", который сейчас занимает третье место в таблице чемпионата, а также "Сассуоло".

Сообщается, что трансфер будет возможным только летом следующего года. Подробностей о каких-либо переговорах между клубами пока нет.

Анатолий Трубин сыграл за "Шахтер" в пяти матчах текущего сезона, три из которых отстоял на ноль. Его трансферная стоимость равна 7 млн. евро.

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В статье: Шахтер (Донецк) Сассуоло Анатолий Трубин Удинезе (Удине)
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