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Два клуба Серии А следят за Трубиным
Украинец может сменить клубную прописку
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Сразу два клуба Серии А следят за игрой украинского голкипера "Шахтера" Анатолия Трубина. Об этом сообщает авторитетный журналист Николо Скира.
В услугах вратаря заинтересован "Удинезе", который сейчас занимает третье место в таблице чемпионата, а также "Сассуоло".
Сообщается, что трансфер будет возможным только летом следующего года. Подробностей о каких-либо переговорах между клубами пока нет.
Анатолий Трубин сыграл за "Шахтер" в пяти матчах текущего сезона, три из которых отстоял на ноль. Его трансферная стоимость равна 7 млн. евро.
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