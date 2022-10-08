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Скрипник – о матче против Черноморца: Больше повезло нам
Победа в конце встречи
UA-Футбол/Олександр Приходько
Главный тренер "Ворсклы" Виктор Скрипник прокомментировал
“ – Ничего так просто в футболе не бывает, ты должен на все сто процентов своих возможностей проводить каждую игру. Каждая победа – это хорошая таблетка для дальнейшей работы. Успокаивает, мотивирует, потому что есть очки и хочется их получать в следующих матчах. Для нас каждая игра – как экзамен. Неделю работаем – и дальше экзамен. Сегодня на "5 с плюсом" его сдали. Было 1:1, потом мы вышли вперед, хотя обе команды хотели выиграть, но нам повезло больше. Мы очень довольны.
Раньше концовку матчей тяжело переносили, но сегодня была уверенность, что можем добиться того, чего хотим. Но сыграли – и забыли, потому что дальше очень важная игра против "Металлиста".
– Если бы матч закончился со счетом 1:1, это был бы плюс или минус для вас?
– Это такой вопрос… Когда ведешь, а потом сравнял соперник – ты думаешь, что не дотащили, потеряли концентрацию. А когда проигрываешь, и потом сравниваешь в конце, то ты как победитель. Рады, что выдержали, не остановились, мы забили в конце гол, который, возможно, немного счастливый [фортовый, - примечание], но он для нас много стоит.
– Когда вы забили первый гол – сразу пропустили в ответ. Потеряли концентрацию?
– Когда на твои ворота три штрафных подряд и команда соперника приходит к тебе "домой" (в штрафную площадь)… Два штрафных удара отбили, а третий нет. Хотя не буду говорить, был ли там офсайд – это на совести судьи. Хорошо то, что хорошо кончается. Перелистнули страницу и готовимся дальше”, - сказал Скрипник.
Отметим, что эта победа стала второй подряд для "Ворсклы". После шести сыгранных матчей полтавчане набрали семь очков и сейчас находятся на девятом месте в турнирной таблице.
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