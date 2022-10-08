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Реал и Ювентус проявляют интерес к Мудрику
Украинец снова на карандаше у грандов
Фото: shakhtar.com
Мадридский "Реал" и туринский "Ювентус" проявляют интерес к игроку донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Михаилу Мудрику. Об этом сообщает итальянский ресурс Tuttosport.
"Старая сеньора" включила Мудрика в список желаемых трансферов молодых талантов. Кроме украинца туда вошли еще 16-летний Эндрик ("Палмейрас"), 17-летний Витор Роке ("Атлетико Паранаэнсе"), 19-летний Беньямин Шешко и 22-летний Ноа Окафор (оба представляют "Зальцбург"). Отмечается, что “Ювентус” хочет сделать ставку именно на приобретении молодых талантов, ведь у клуба нет средств на звезд.
Также Tuttosport называет основным конкурентом туринцев в борьбе за Мудрика мадридский "Реал".
Отметим, что украинский вингер в этом сезоне провел семь матчей, записав в свой актив два гола и шесть ассистов.
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