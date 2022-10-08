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Ворскла вырывает победу над Черноморцем на 88 минуте. Видео-обзор матча
Полтавская команда отправляет соперника на самое дно таблицы
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Полтавская "Ворскла" и одесский "Черноморец" сыграли в шестом утре УПЛ. Первые выиграли лишь один из первых пяти матчей чемпионата, вторые – вообще не побеждали в этом сезоне.
В первой половине игры практически ничего не происходило, обе команды нанесли по несколько ударов. Однако уже в самом начале второго тайма, на 49 минуте, Владимир Чеснаков забил за "Ворсклу" с паса Андрея Кравчука.
Спустя всего три минуты "Черноморец" сравнял – забил Иван Бобко. После этого одесская команда продолжала атаковать, но забить так и не сумела. А за "Ворсклу" же внезапно в самом конце игры ввалил гол новичок Таулант Сефери. Это первое результативное действие албанца за полтавский клуб. "Ворскла" побеждает "Черноморец" со счетом 2:1.
УПЛ, шестой тур
Стадион "Ворскла" имени Алексея Бутовского, Полтава
"Ворскла" Полтава – "Черноморец" Одесса 2:1
Голы: Чеснаков, 49; Сефери, 88 – Бобко, 52
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