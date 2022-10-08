Динамо - Рух: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ

"Динамо" выиграло два последних матча в чемпионате Украины, однако вряд ли это перечеркнуло весь негатив, который в последнее время накопился вокруг киевлян. Игра "бело-синих" откровенно не впечатляет, к тому же, сказываются постоянные поражения в еврокубках, которых уже набралось (с учетом ЛЧ) пять подряд. "Рух", кстати, в УПЛ также не знает поражений в двух турах подряд, но набрал за это время четыре очка. В случае своей победы над "динамивцами" сможет обойти их в таблице.

Этот поединок будет домашним для киевлян, однако состоится в родном городе "Руха". "Арена Львов" в этом сезоне является домашней для "динамовцев" в чемпионате Украины. Стартовый свисток имеет прозвучать в воскресенье, 9 октября, в 17:00 по Киеву.

Официальный транслятор УПЛ-2022/23 - канал Setanta Sports. Напомним, что пиратство вредит не только развитию украинского государства в целом, но и нашему футболу в частности.

В прямом эфире поединок между "Динамо" и "Рухом" собирается показывать телеканал "2+2". Ищите его у своих кабельных операторов, на спутнике и в Т2. Также он работает на ОТТ-сервисах: MEGOGO, SWEET.TV и других. Кроме того, эта игра также будет показана на Youtube-канале FootballHub.

Если у вас не будет возможности увидеть встречу, вы сможете следить за развитием событий вместе с текстовой трансляцией на UA-Футбол тут - это один из самых удобных способов не прозевать ни одного важного события на поле.