Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча

Несколько раз в этом сезоне "Ворскла" теряла очки, пропуская решающие голы на последних минутах. Виктор Скрипник даже признавал, что для его подопечных финальные отрезки игр стали каким-то проклятием. Но на этот раз все обернулось наоборот. В этот раз последние минуты сыграли за Скрипника. В конце матча с "Черноморцем" именно "Ворскла" забила победный гол, одержав вторую победу подряд и третий подряд результат без поражений.

На матче побывал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится увиденным в подборке топ-фотографий.