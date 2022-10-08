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Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча

Премьер-лига
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Яркий и эмоциональный матч между представителями Полтавы и Одессы

Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Олександр Приходько Автор UA-Футбол
Новина українською

Несколько раз в этом сезоне "Ворскла" теряла очки, пропуская решающие голы на последних минутах. Виктор Скрипник даже признавал, что для его подопечных финальные отрезки игр стали каким-то проклятием. Но на этот раз все обернулось наоборот. В этот раз последние минуты сыграли за Скрипника. В конце матча с "Черноморцем" именно "Ворскла" забила победный гол, одержав вторую победу подряд и третий подряд результат без поражений.

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На матче побывал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится увиденным в подборке топ-фотографий.

Фотогалерея

Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 4Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 4Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 4Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 4Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 4Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 1Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 2Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча - фото 3
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В статье: Ворскла (Полтава) Черноморец (Одесса) фото
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