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Последние минуты теперь за Скрипника. Ворскла - Черноморец 2:1. ФОТОрепортаж с матча
Яркий и эмоциональный матч между представителями Полтавы и Одессы
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
Несколько раз в этом сезоне "Ворскла" теряла очки, пропуская решающие голы на последних минутах. Виктор Скрипник даже признавал, что для его подопечных финальные отрезки игр стали каким-то проклятием. Но на этот раз все обернулось наоборот. В этот раз последние минуты сыграли за Скрипника. В конце матча с "Черноморцем" именно "Ворскла" забила победный гол, одержав вторую победу подряд и третий подряд результат без поражений.
На матче побывал наш фотокорреспондент Александр Приходько. Он и делится увиденным в подборке топ-фотографий.
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