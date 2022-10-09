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Официально. Шахтер и Динамо сыграют свой матч во Львове
Заграницей решили не проводить встречу
фото - Олександр Приходько
Донецкий “Шахтер” и киевское “Динамо” проведут поединок седьмого тура Украинской Премьер-лиги во Львове. Об этом сообщает официальный сайт киевлян.
Встреча запланирована на 16 октября. Стартовый свисток на “Арене Львов” раздастся в 17:30. Номинальным хозяином будет "Шахтер".
Это будет первый поединок команд начала полномасштабной войны. Последний раз "горняки" и "бело-синие" играли вместе 3 октября прошлого года. Тогда матч в Киеве завершился нулевой ничьей.
Отметим, что именно матч против "Динамо" станет для "горняков" следующим в УПЛ. Встреча в туре в эти выходные со Львовом "Шахтер" пропускал, в то время как "Динамо" сегодня, 9 октября, сыграет с "Рух".
Пока "Шахтер" лидирует в турнирной таблице, а "Динамо" идет на 10 позиции. Разрыв между командами составляет семь очков, но у киевлян есть матч в запасе.
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