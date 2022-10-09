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ПСЖ интересуется Мудриком. Клуб ищет в нем замену Неймару
За ним лично следит спортивный директор клуба
Фото: shakhtar.com
Еще один звездный европейский клуб проявил интерес к игроку донецкого "Шахтера" Михаилу Мудрику. Французский "Пари Сен-Жермен" интересуется возможным трансфером футболиста. Об этом сообщает MediaFoot Marseille.
За развитием Мудрика лично наблюдает спортивный директор парижан Луиш Кампуш.
Клуб высоко оценивает техничность и нетипичность вингера. Как отмечает источник, именно украинец в перспективе может заменить Неймара на левом фланге атаки ПСЖ.
Отметим, что контракт бразильца с французским клубом подходит к концу летом 2025-го. Соглашение Мудрика с "Шахтером" рассчитано до конца 2026 года.
Добавим, что в этом сезоне на счету 21-летнего игрока восемь результативных действий (2+6) в семи матчах.
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