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Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Днепр-1 - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: СК Днепр-1
"Днепр-1" – единственная команда текущего чемпионата, еще не терявшая очков. Днепряне даже голов не пропускали, так что каждый следующий их матч – это немалые ожидания и интрига. У "Зари" были локальные неудачи, но в целом команда также на виду и среди лидеров. Очный поединок "Днепра-1" и "Зари" – одно из центральных событий шестого тура УПЛ.
Матч покажет телеканал УНИАН. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плейер – ниже в новости. Начало – 13:00.
УПЛ. Шестой тур
09.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин
"Днепр-1" 13:00 "Заря"
Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab
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