  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Премьер-лига
(2 голосов)

Днепр-1 - Заря: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 09.10.2022 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Фото: СК Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Днепр-1" – единственная команда текущего чемпионата, еще не терявшая очков. Днепряне даже голов не пропускали, так что каждый следующий их матч – это немалые ожидания и интрига. У "Зари" были локальные неудачи, но в целом команда также на виду и среди лидеров. Очный поединок "Днепра-1" и "Зари" – одно из центральных событий шестого тура УПЛ.

Матч покажет телеканал УНИАН. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плейер – ниже в новости. Начало – 13:00.

УПЛ. Шестой тур
09.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

"Днепр-1" 13:00 "Заря"

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде