Днепр-1 - Заря. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

"Днепр-1" – единственная команда текущего чемпионата, еще не терявшая очков. Днепряне даже голов не пропускали, так что каждый следующий их матч – это немалые ожидания и интрига. У "Зари" были локальные неудачи, но в целом команда также на виду и среди лидеров. Очный поединок "Днепра-1" и "Зари" – одно из центральных событий шестого тура УПЛ.

Матч покажет телеканал УНИАН. Также игру можно посмотреть на YouTube-канале FootballHab. Плейер – ниже в новости. Начало – 13:00.

УПЛ. Шестой тур

09.10.2022. Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле – Дмитрий Кривушкин

Текстовая онлайн-трансляция – матч-центр UA-Футбол >>> | Видеотрансляция – телеканал УНИАН, FootballHab