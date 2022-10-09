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Каплиенко: Мы играем для харьковчан, чтобы они хотя бы немного почувствовали нашу поддержку

Премьер-лига
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Игрок искренен в желании помочь своим соотечественникам

Каплиенко: Мы играем для харьковчан, чтобы они хотя бы немного почувствовали нашу поддержку

фото - УПЛ

Новина українською

Центрдеф "Металлиста" Александр Каплиенко прокомментировал победу над "Вересом" (2:1) в 6-м туре УПЛ. Он забил решающий гол в этом матче.

"Гол получился хороший. Прошел навес с правого фланга, дальше последовал отскок, но мяч подхватил Егор Демченко. Он уже увидел меня в ударной позиции и удобно отдал передачу. Думал ли я о голе? У меня было такое чувство вчера. Я ложился спать и перед сном подумал: "завтра забью".

Мы знаем, что Харькову и его жителям сейчас очень тяжело. То, что там происходит — это невероятный ужас. Мы играли для них, чтобы они хоть немного почувствовали нашу поддержку, могли отвлечься от тяжелой обыденности на пару часов", - сказал Каплиенко.

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В статье: Верес (Ровно) Александр Каплиенко Металлист (Харьков)
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