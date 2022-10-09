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Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Битва десятой и двенадцатой команд лиги
Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько
Между матчами в Лиге Европы против "Ренна" команду Мирчи Луческу ожидает встреча с "Рухом" в чемпионате Украины. Исторически это удобный соперник для киевлян, ведь в матчах против него "бело-синие" еще ни разу не пропускали и обязательно побеждали. Однако подопечные Леонида Кучука умеют защищаться, номинальным хозяевам будет непросто.
Кроме видеотрансляции вы также можете следить за поединком в текстовом онлайне на UA-Футбол
УПЛ. 6-й тур
9 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00
"Динамо" - "Рух"
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