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Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Премьер-лига
(1 голосов)

Битва десятой и двенадцатой команд лиги

Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: UA-Футбол/Автор - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

Между матчами в Лиге Европы против "Ренна" команду Мирчи Луческу ожидает встреча с "Рухом" в чемпионате Украины. Исторически это удобный соперник для киевлян, ведь в матчах против него "бело-синие" еще ни разу не пропускали и обязательно побеждали. Однако подопечные Леонида Кучука умеют защищаться, номинальным хозяевам будет непросто.

Кроме видеотрансляции вы также можете следить за поединком в текстовом онлайне на UA-Футбол здесь.

УПЛ. 6-й тур
9 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00
"Динамо" - "Рух"

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В статье: Динамо (Киев) Рух (Львов)
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