Динамо - Рух: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Между матчами в Лиге Европы против "Ренна" команду Мирчи Луческу ожидает встреча с "Рухом" в чемпионате Украины. Исторически это удобный соперник для киевлян, ведь в матчах против него "бело-синие" еще ни разу не пропускали и обязательно побеждали. Однако подопечные Леонида Кучука умеют защищаться, номинальным хозяевам будет непросто.

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УПЛ. 6-й тур

9 октября. Львов. "Арена Львов". Начало в 17:00

"Динамо" - "Рух"