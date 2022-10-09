Тарас Степаненко завершил курс от УЕФА по специальности Футбольный менеджмент

Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко завершил курс по специальности "Футбольный менеджмент" от УЕФА. Об этом сообщил футболист в своем Instagram.

Степаненко учился в академии УЕФА девять месяцев. В результате он защитил свою дипломную работу и получил сертификат от Швейцарского университета в Лозанне.

Своего полузащитника с полученным дипломом также поздравил и донецкий "Шахтер".

???? Тарас Степаненко успішно пройшов курс УЄФА «Футбольний менеджмент».



Команда привітала Тараса із завершенням програми.#Shakhtar #UEFA pic.twitter.com/BgJKbB64e1 — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 9, 2022