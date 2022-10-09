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Тарас Степаненко завершил курс от УЕФА по специальности Футбольный менеджмент
Обучение длилось девять месяцев
Твіттер Шахтаря/Автор невідомий
Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко завершил курс по специальности "Футбольный менеджмент" от УЕФА. Об этом сообщил футболист в своем Instagram.
Степаненко учился в академии УЕФА девять месяцев. В результате он защитил свою дипломную работу и получил сертификат от Швейцарского университета в Лозанне.
Своего полузащитника с полученным дипломом также поздравил и донецкий "Шахтер".
???? Тарас Степаненко успішно пройшов курс УЄФА «Футбольний менеджмент».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 9, 2022
Команда привітала Тараса із завершенням програми.#Shakhtar #UEFA pic.twitter.com/BgJKbB64e1
“Моя жизнь с детства связана с футболом. Футбол – моя мечта и значительная часть жизни.
Не знаю, буду ли я продолжать этот путь в будущем, когда придется "повесить бутсы на гвоздь", но я точно знаю, если жизнь и дальше будет вести меня по этой тропинке, то буду готов на все сто процентов. А для этого нужно начинать обучение уже сейчас, чтобы быть готовым к новым приключениям.
Лучшие знания в мире футбола, по моему мнению, можно получить только в институции, которая является представителем футбола в Европе и определяет сегодняшний вид этого спорта. Поэтому я выбрал Академию УЕФА как отправную точку и, считаю, не ошибся, потому что получил драгоценные знания.
Честно говоря, было тяжело, с начала на ум приходило только одно – куда я влез, но когда есть цель, вдохновение и желание, то шаг за шагом становится интереснее, и дойти до конца становится целью, которую нужно выполнять”, - прокомментировал свое достижение Степаненко.
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