  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Тарас Степаненко завершил курс от УЕФА по специальности Футбольный менеджмент
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Тарас Степаненко завершил курс от УЕФА по специальности Футбольный менеджмент

Премьер-лига
(1 голосов)

Обучение длилось девять месяцев

Тарас Степаненко завершил курс от УЕФА по специальности Футбольный менеджмент

Твіттер Шахтаря/Автор невідомий

Новина українською

Полузащитник донецкого "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко завершил курс по специальности "Футбольный менеджмент" от УЕФА. Об этом сообщил футболист в своем Instagram.

Степаненко учился в академии УЕФА девять месяцев. В результате он защитил свою дипломную работу и получил сертификат от Швейцарского университета в Лозанне.

Своего полузащитника с полученным дипломом также поздравил и донецкий "Шахтер".

“Моя жизнь с детства связана с футболом. Футбол – моя мечта и значительная часть жизни.

Не знаю, буду ли я продолжать этот путь в будущем, когда придется "повесить бутсы на гвоздь", но я точно знаю, если жизнь и дальше будет вести меня по этой тропинке, то буду готов на все сто процентов. А для этого нужно начинать обучение уже сейчас, чтобы быть готовым к новым приключениям.

Лучшие знания в мире футбола, по моему мнению, можно получить только в институции, которая является представителем футбола в Европе и определяет сегодняшний вид этого спорта. Поэтому я выбрал Академию УЕФА как отправную точку и, считаю, не ошибся, потому что получил драгоценные знания.

Честно говоря, было тяжело, с начала на ум приходило только одно – куда я влез, но когда есть цель, вдохновение и желание, то шаг за шагом становится интереснее, и дойти до конца становится целью, которую нужно выполнять”, - прокомментировал свое достижение Степаненко.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тарас Степаненко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде