  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено
(4 голосов)

Команда ван Леувена - не помеха команде Кучера

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1

Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Лицо УПЛ? Ну конечно, есть "Шахтер", есть "Динамо", но "Днепр-1" и "Зарю" точно нельзя назвать "серой массой". Это те, кто формирует так называемый "средний класс". А если оценивать ситуацию сугубо на данный момент, то "Днепр-1" – вообще витрина. Четыре победы из четырех возможных в предыдущих турах, ни одного пропущенного мяча. Отличный перформанс, на который претендовала также "Заря". Но потом случились поражение от "Руха", ничья с "Кривбассом". Неприятность, хотя сегодняшние три очка нивелировали бы предыдущие просчеты и выводили бы "Зарю" в турнирной таблице выше "Днепра-1".

Легко сказать, трудно сделать… Хотя по игре "Заря" в первом тайме претендовала на очки. Как минимум – на ничью. Прекрасные моменты были у Кирюханцева, Булецы, Кристиана. Где-то не хватало везения, а где-то просто сантиметров.

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1 - изображение 1

В частности, как в эпизоде ​​с ударом 10-го номера "Зари" (Булеца) – мяч попал в штангу. Когда флангом прорвался и пробил Кирюханцев, снаряд "на тоненького" разминулся с рамкой ворот. У Кристиана был шанс со стандарта, но как следует пробить/подать бразилец не сумел.

Трудно определить стиль реакции "Днепра-1" на эти раздражители. Команда Кучера приучает к тому, что всегда и всюду гнет свою линию вне зависимости от обстоятельств. То есть играет от себя, а не от соперника. И сегодняшний первый тайм – идеальная демонстрация этого. "Заря" старалась, била, а забил "Днепр-1". Довбик идеально исполнил штрафной удар метров с 18-ти. Артем забивает уже в пятом подряд матче за свой клуб.

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1 - изображение 2

Этот гол точно не случился "на ровном месте". Ранее номинальные хозяева создали момент имени Адамюка, уже после гола Довбика должен был забивать Рубчинский после мастерского флангового прострела Бланко. Прибавляя к этому еще один удар Кирюханцева (после сбрасывания Бражко), следует констатировать, что обе команды демонстрировали свою изобретательность и умение искать пути к чужим воротам. Но с завершением лучше было у "Днепра-1".

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1 - изображение 3

Характер второго тайма не был существенно другим. Изменился тот нюанс, что "Заря", несмотря на контроль мяча, перестала создавать моменты. А "Днепр-1" дальше нагнетал. Опасно бил Бланко – немного неудачно; с перспективной позиции целил Гуцуляк – заблокировали. А когда уже отрезок активности хозяев мог сойти на нет, ошибся Бражко. В попытке отдать передачу на Мацапуру Владимир выкатил мяч точно на ногу Довбику, легко оформившему дубль.

Дальше "Днепр-1" действовал сугубо в свое удовольствие – и это тоже в стиле команды Кучера. Красиво мог забить Рубчинский "сухим листом" – не хватило сантиметров. Разгром мог оформить Назаренко, удар которого из ближнего угла вытащил Мацапура. Однако там, где промахнулись партнеры, не промахивался Довбик. Он оформил хет-трик удачной игрой на опережение после паса Назаренко. Команда Кучера и так была на легких ногах, а с такой эффективностью своего бомбардира – и подавно.

УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1 - изображение 4

Всё очень просто, легко, весело и эффективно в исполнении "Днепра-1" (даже при счете 3:0 были моменты для увеличения преимущества). Учитывая, что "Шахтер" игру этого тура проведет позже, коллектив Кучера выходит на первое место не только по потерянным очкам, но и по фактическим. А вот дальше – дело чести. Реабилитироваться за ничью с "Вадуцом". Еще есть шанс доказать, что это было просто недоразумение.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 6-ой тур. 09.10.2022
Ужгород. Стадион "Авангард"
Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

СК "Днепр-1" - "Заря" 3:0
Голы: Артем Довбик 29, Артем Довбик 59, Артем Довбик 75

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Фарес Балули 79), Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 79), Янис Амаш, Руслан Бабенко (Игорь Когут 82), Валентин Рубчинский (Артём Громов 70), Доминго Бланко, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Александр Назаренко 70)

"Заря": Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко (Вячеслав Чурко 65), Сергей Булеца, Евгений Шахов, Назарий Русин (Максим Хлань 85), Максим Имереков, Арсений Батагов, Кристиан Даль (Денис Антюх 65), Игорь Кирюханцев (Денис Нагнойний 80), Олег Данченко (Максим Смиян 65)

Предупреждения:. Евгений Шахов 63, Максим Имереков 90+2 - Владимир Танчик 90+1

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) СК Днепр-1
Оцените этот материал:
(4 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (10)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Prideman (Lviv)
09.10.2022 в 15:56
Шкода тільки, що Дніпро-1 так легко в єврокубках не грає, зокрема хоча б з тим же Вадуцом, далеко не грандом європейського футболу...
Ответить
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 16:22
Потерпи немного. Как говорит Кучер все силы в этом сезоне брошены на чемпионство. А вот в следущем году когда команда будет представлять Украину в ЛЧ, будет мощнейшее усиление состава, тогда от игры Днепра в еврокубках будешь пальчики облизовать..
Ответить
0
0
Геродот (Винница)
09.10.2022 в 15:40
Заря бодро начала первые три тура, а потом в двух последних облажалась, проиграв Львову и набрав всего очко в игре с Кривбасом, вообще не имеющих на сегодня побед. И вот сегодня - снова облом - 0:3 с Днепром. А ведь это считался центральный матч тура. А в лице Днепра-1 похоже появилась команда способная претендовать на самые высокие места в чемпионате Украины. Реальность подобного развития событий покажет игра с Шахтером, тоже претендующего на чемпионство, но это случится только через полтора месяца - в 14 туре. А до этого момента не вижу в чемпионате команд, способных пока противостоять Днепру-1. За пять игр ни одна из команд не сумела забить днепрянам хоть один гол, а те отгрузили соперникам аж 14. Многое будет зависить от того, останится ли в команде Довбик - его главная ударная сила. Если продадут - вряд ли команда будет выглядеть так мощно.
Ответить
0
0
Prideman (Lviv)
09.10.2022 в 15:57
Зоря програла Руху, а не Львову. У Львова якраз виграла 3-2
Ответить
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 15:05
Полухарьковский Днепр - чемпион в этом сезоне! Я вааабще не вижу для него соперников!
Ответить
0
-5
avatar
scorpius (Ck)
09.10.2022 в 15:05
А я вижу
Ответить
+3
0
Romerik (YNWA)
09.10.2022 в 15:18
Ми бачили, як люксембургці застосовували інтенсивний пресинг проти Дніпра, який в нашій недолугій лізі майже ніхто не застосовує. І що творилося з Дніпром, коли він попадав під нього. А тепер згадуємо, хто у нас в Лізі використовує такий пресинг кожен матч і відповідаємо на питання, хто є і буде справжнім соперником для них. Назву клубу я думаю ти зрозумів.
Ответить
0
0
avatar
Жажа the best (Харьков)
09.10.2022 в 15:39
напугал Кучера прессингом... Ыыыы... Кучер знает как играть против своей бывшей команды и поверь мне Плехановский Днепр точно не проиграет ей 19 ноября.
0
0
aleks68
09.10.2022 в 15:36
полечи свою е.....ю голову
Ответить
0
-1
avatar
scorpius (Ck)
09.10.2022 в 15:04
Даже интересно, как долго команда Кучера сможет идти по такому чемпионскому графику.
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
3000 грн
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
300 грн
freebet
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде