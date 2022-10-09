УПЛ. Днепр-1 - Заря 3:0. Эффективность Довбика как эквивалент легкости Днепра-1

Лицо УПЛ? Ну конечно, есть "Шахтер", есть "Динамо", но "Днепр-1" и "Зарю" точно нельзя назвать "серой массой". Это те, кто формирует так называемый "средний класс". А если оценивать ситуацию сугубо на данный момент, то "Днепр-1" – вообще витрина. Четыре победы из четырех возможных в предыдущих турах, ни одного пропущенного мяча. Отличный перформанс, на который претендовала также "Заря". Но потом случились поражение от "Руха", ничья с "Кривбассом". Неприятность, хотя сегодняшние три очка нивелировали бы предыдущие просчеты и выводили бы "Зарю" в турнирной таблице выше "Днепра-1".

Легко сказать, трудно сделать… Хотя по игре "Заря" в первом тайме претендовала на очки. Как минимум – на ничью. Прекрасные моменты были у Кирюханцева, Булецы, Кристиана. Где-то не хватало везения, а где-то просто сантиметров.

В частности, как в эпизоде ​​с ударом 10-го номера "Зари" (Булеца) – мяч попал в штангу. Когда флангом прорвался и пробил Кирюханцев, снаряд "на тоненького" разминулся с рамкой ворот. У Кристиана был шанс со стандарта, но как следует пробить/подать бразилец не сумел.

Трудно определить стиль реакции "Днепра-1" на эти раздражители. Команда Кучера приучает к тому, что всегда и всюду гнет свою линию вне зависимости от обстоятельств. То есть играет от себя, а не от соперника. И сегодняшний первый тайм – идеальная демонстрация этого. "Заря" старалась, била, а забил "Днепр-1". Довбик идеально исполнил штрафной удар метров с 18-ти. Артем забивает уже в пятом подряд матче за свой клуб.

Этот гол точно не случился "на ровном месте". Ранее номинальные хозяева создали момент имени Адамюка, уже после гола Довбика должен был забивать Рубчинский после мастерского флангового прострела Бланко. Прибавляя к этому еще один удар Кирюханцева (после сбрасывания Бражко), следует констатировать, что обе команды демонстрировали свою изобретательность и умение искать пути к чужим воротам. Но с завершением лучше было у "Днепра-1".

Характер второго тайма не был существенно другим. Изменился тот нюанс, что "Заря", несмотря на контроль мяча, перестала создавать моменты. А "Днепр-1" дальше нагнетал. Опасно бил Бланко – немного неудачно; с перспективной позиции целил Гуцуляк – заблокировали. А когда уже отрезок активности хозяев мог сойти на нет, ошибся Бражко. В попытке отдать передачу на Мацапуру Владимир выкатил мяч точно на ногу Довбику, легко оформившему дубль.

Дальше "Днепр-1" действовал сугубо в свое удовольствие – и это тоже в стиле команды Кучера. Красиво мог забить Рубчинский "сухим листом" – не хватило сантиметров. Разгром мог оформить Назаренко, удар которого из ближнего угла вытащил Мацапура. Однако там, где промахнулись партнеры, не промахивался Довбик. Он оформил хет-трик удачной игрой на опережение после паса Назаренко. Команда Кучера и так была на легких ногах, а с такой эффективностью своего бомбардира – и подавно.

Всё очень просто, легко, весело и эффективно в исполнении "Днепра-1" (даже при счете 3:0 были моменты для увеличения преимущества). Учитывая, что "Шахтер" игру этого тура проведет позже, коллектив Кучера выходит на первое место не только по потерянным очкам, но и по фактическим. А вот дальше – дело чести. Реабилитироваться за ничью с "Вадуцом". Еще есть шанс доказать, что это было просто недоразумение.

Фото - Александр Приходько, UA-Футбол

УПЛ. 6-ой тур. 09.10.2022

Ужгород. Стадион "Авангард"

Арбитр в поле - Дмитрий Кривушкин

СК "Днепр-1" - "Заря" 3:0

Голы: Артем Довбик 29, Артем Довбик 59, Артем Довбик 75

СК "Днепр-1": Макс Валеф, Владимир Адамюк, Эдуард Сарапий, Артем Довбик (Фарес Балули 79), Алексей Гуцуляк (Владимир Танчик 79), Янис Амаш, Руслан Бабенко (Игорь Когут 82), Валентин Рубчинский (Артём Громов 70), Доминго Бланко, Александр Сваток, Александр Пихалёнок (Александр Назаренко 70)

"Заря": Дмитрий Мацапура, Богдан Бутко, Владимир Бражко (Вячеслав Чурко 65), Сергей Булеца, Евгений Шахов, Назарий Русин (Максим Хлань 85), Максим Имереков, Арсений Батагов, Кристиан Даль (Денис Антюх 65), Игорь Кирюханцев (Денис Нагнойний 80), Олег Данченко (Максим Смиян 65)

Предупреждения:. Евгений Шахов 63, Максим Имереков 90+2 - Владимир Танчик 90+1