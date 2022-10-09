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Первый хет-трик в УПЛ. Довбик забил за Днепр-1 в пятом матче подряд
Мощная результативность
Фото: scdnipro1.com.ua
Украинский нападающий Артем Довбик трижды забил в ворота "Зари" в рамках матча шестого тура УПЛ.
Для него этот хет-трик стал дебютным в рамках чемпионата. Кроме этого в его активе есть три забитых мяча за один поединок Кубка Украины – в сентябре 2020-го его жертвой стал "Горняк-Спорт".
Третий гол Артема в противостоянии с луганцами стал 31-м в УПЛ для нападающего. По этому показателю он расположился на 107 позиции рейтинга лучших бомбардиров чемпионата Украины. Ему нужны еще два забитых гола – они позволят войти в сотню этого списка.
Отметим также, что благодаря сегодняшней результативности он обошел Дугласа Косту и Фернандиньо в рейтинге бомбардиров УПЛ.
Этот поединок против “Зари” стал для Довбика пятым подряд голевым в составе “Днепра-1”. Всего в текущем сезоне он записал в свой актив 11 (8+3) результативных действий за 10 матчей во всех турнирах за днепрян. В частности, в УПЛ 25-летний нападающий на данный момент лидирует в гонке бомбардиров с пятью забитыми мячами.
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