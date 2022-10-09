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Кривбасс - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Победа нужна всем

Кривбасс - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: Аліна Єрофеєва

UA-Футбол
Новина українською

В одном из матчей шестого тура УПЛ встретятся команды, которые идут возле самого низа таблицы УПЛ. А значит, победа не помешала бы им обоим. "Кривбасс" неделю назад сумел прервать нелучшую серию, впервые забив в новом сезоне. Они сыграли 2:2 против неплохой "Зари", а теперь точно попытаются развить успех. Правда и "Минай" Владимир Шарана точно найдет чем ответить.

Читайте такжеКривбасс - Минай. Анонс и прогноз матча УПЛ на 9 октября 2022

"Кривбасс" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 6-й тур
9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"

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В статье: Кривбасс (Кривой Рог) ФК Минай
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.10.2022 в 15:53
Количество технического брака в этой игре не оставляет времени на просто футбол.
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