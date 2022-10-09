Кривбасс - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция

В одном из матчей шестого тура УПЛ встретятся команды, которые идут возле самого низа таблицы УПЛ. А значит, победа не помешала бы им обоим. "Кривбасс" неделю назад сумел прервать нелучшую серию, впервые забив в новом сезоне. Они сыграли 2:2 против неплохой "Зари", а теперь точно попытаются развить успех. Правда и "Минай" Владимир Шарана точно найдет чем ответить.

"Кривбасс" 15:00 "Минай"

VBET-лига. 6-й тур

9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"