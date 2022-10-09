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Кривбасс - Минай: смотреть онлайн, видеотрансляция
Победа нужна всем
Фото: Аліна Єрофеєва
В одном из матчей шестого тура УПЛ встретятся команды, которые идут возле самого низа таблицы УПЛ. А значит, победа не помешала бы им обоим. "Кривбасс" неделю назад сумел прервать нелучшую серию, впервые забив в новом сезоне. Они сыграли 2:2 против неплохой "Зари", а теперь точно попытаются развить успех. Правда и "Минай" Владимир Шарана точно найдет чем ответить.
"Кривбасс" 15:00 "Минай"
VBET-лига. 6-й тур
9 октября, Киев, НСК "Олимпийский"
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Комментарии (1)
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tolina-ystas (Краматорск)
09.10.2022 в 15:53
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