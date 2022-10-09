Ван Леувен: У нас мало что получалось сегодня, мы не были агрессивными

Наставник луганской "Зари" Патрик Ван Леувен дал комментарий после проигрыша "Днепру-1" (0:3) в матче УПЛ:

– У нас мало что получалось сегодня, мы не были агрессивными. Пару атак создали, после которых имели шансы, но не выжали из этого голы.

- После трех побед, одержанных на старте, у вас – неудачный период. Этот период касается не только сегодняшнего матча, а всего последних трех. Чем это объяснить?

- Я не знаю. Наш тренировочный процесс идет как надо. Мы прибыли сюда через три дня, здесь готовились, шел процесс. Надо смотреть, говорить с футболистами, почему не вышло сегодня, почему они не показывали, что могут выиграть.

Надо было прессинговать и быть более агрессивными, чем соперник, у которого на неделе была игра. У нас молодая команда, нужно работать с ребятами, разговаривать, чтобы они понимали, что это профессиональный футбол.

Чтобы не просто участвовать в Лиге, а выигрывать. Так, как это было в начале сезона, – сказал наставник.